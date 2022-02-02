Oyuncu Salih Kalyon kimdir? Salih Kalyon nereli, kaç yaşında?

Salih Kalyon kimdir?

Herkesin merak konusu olan’un hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

1 Ocak 1946 yılında Ağrı’da doğan Salih Kalyon, aslen Trabzonludur. Ortaokul mezunu sanatçılar arasında yer almaktadır. 1964 yılında tiyatro oyunculuğuna başlayan Salih Kalyon, 20 yıl boyunca Çocuk Tiyatrosu oyunları yazmış, oynamış ve yönetmiştir. Dostlar Tiyatrosu, BKM Oyuncuları gibi topluluklarda, sinema film ve birden çok dizide rol almıştır. Son zamanlarda Tolga Çevik’le beraber Komedi Dükkanı adında güldürü ve eğlence programında yer almıştır. Son olarak 2015 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Ailem Bir Alem adlı dizide oynamıştır.