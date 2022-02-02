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Oyuncu Salih Kalyon kimdir? Salih Kalyon nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Salih Kalyon kimdir? Salih Kalyon nereli? Salih Kalyon kaç yaşında? Salih Kalyon evli mi? Salih Kalyon eğitimini nerede aldı? Salih Kalyon hangi dizilerde oynadı? Herkes oyuncu ve tiyatrocu Salih Kalyon'un hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor. İşte oyuncu Salih Kalyon'un hayatına dair detaylar...

02 Şubat 2022 Çarşamba 02:06
Oyuncu Salih Kalyon kimdir? Salih Kalyon nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Salih Kalyon’un hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Salih Kalyon kimdir?

1 Ocak 1946 yılında Ağrı’da doğan Salih Kalyon, aslen Trabzonludur. Ortaokul mezunu sanatçılar arasında yer almaktadır. 1964 yılında tiyatro oyunculuğuna başlayan Salih Kalyon, 20 yıl boyunca Çocuk Tiyatrosu oyunları yazmış, oynamış ve yönetmiştir. Dostlar Tiyatrosu, BKM Oyuncuları gibi topluluklarda, sinema film ve birden çok dizide rol almıştır. Son zamanlarda Tolga Çevik’le beraber Komedi Dükkanı adında güldürü ve eğlence programında yer almıştır. Son olarak 2015 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Ailem Bir Alem adlı dizide oynamıştır.



Son Güncelleme: 02.02.2022 02:06
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