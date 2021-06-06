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Oyuncu Sabri Memi kimdir? Sabri Memi nereli, kaç yaşında? Sabri Memi hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu Sabri Memi kimdir? Sabri Memi nereli? Sabri Memi kaç yaşında? Sabri Memi evli mi? Sabri Memi hangi projelerde yer aldı? Sabri Memi oyunculuk eğitimini nerede aldı? Sabri Memi hangi dizilerde oynadı? Herkes tarafından merak konusu olan oyuncu Sabri Memi'nin hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

06 Haziran 2021 Pazar 08:17
Oyuncu Sabri Memi kimdir? Sabri Memi nereli, kaç yaşında? Sabri Memi hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Sabri Memi’nin hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Sabri Memi kimdir?

24 ekim 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu Sabri Memi, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro bölümü olan tecrübeli oyuncu Sabri Memi, Esra Akkoyunlu Menajerlik ajansına bağlı olarak oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir. 2019 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Güvercin adlı dizinin Battal karakterine hayat vermiştir. Sabri Memi, kendisi gibi tiyatrocu ve oyuncu olan İdil Memi ile dünya evine girmiştir.


Son Güncelleme: 06.06.2021 08:17
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Sabri MemiSabri Memi KimdirGüvercin Dizisi Battal
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