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Oyuncu Rıza Sönmez kimdir? Rıza Sönmez nereli, kaç yaşında? Rıza Sönmez hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu Rıza Sönmez kimdir? Rıza Sönmez nereli? Rıza Sönmez kaç yaşında? Rıza Sönmez evli mi? Rıza Sönmez oyunculuk eğitimini nerede aldı? Rıza Sönmez hangi dizilerde oynadı? Rıza Sönmez hangi sinema filmlerinde rol aldı? Herkes tarafından merak konusu olan oyuncu Rıza Sönmez'in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:19
Oyuncu Rıza Sönmez kimdir? Rıza Sönmez nereli, kaç yaşında? Rıza Sönmez hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Rıza Sönmez’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Rıza Sönmez kimdir?

26 Kasım 1968 yılında İstanbul ilinde doğan Rıza Sönmez, eğitimini İstanbul Üniversitesi Adalet Yüksek Okulu ve D.E.Ü Aydın Turizm İşletmeciliği Yüksek Okulunda okumuş ancak oyunculuk yanı daha ağır bastığı için, Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Actor Studio Marmara Üniversitesi Sinema TV Yüksek Okulunda oyunculuk eğitimi almaya karar vererek buradaki eğitimini tamamlamıştır.  İlk oyunculuk kariyerine Yonca Evcimik’in başrol olduğu Çılgın Bediş adlı diziyle başlayan Rıza Sönmez, 1993 yılında Süper Baba adlı diziyle herkesin onu tanımasına ve oyunculuk kariyerindeki zorlu basamakları çıkmaya başlamıştır.

Rıza Sönmez hangi filmlerde rol aldı?

Oyuncu Rıza Sönmez, Eşkıya, Babamı Arıyorum, Masumiyet, Hoşçakal Yarın, Üçüncü Sayfa, Renkli, Filler ve Çimen, Giz, Neredesin Firuze, Cenneti Beklerken, Deliler/Rapor, Mavi Gözlü Dev, Vicdan, Nefes: Vatan Sağolsun, Siyah Beyaz, Adı Aşk Bu Eziyetin, Kars Öyküleri, Balık, Benimle Oynar mısın ve Soğuk adlı sinema filmlerinde rol almıştır.

Bu sinema filmlerinin yanı sıra Hanımefendi, Gögedekiler adlı dizilerde de oynayan Rıza Sönmez, Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Tutar mı Tutar adlı dizinin Kemal adlı karakterini canlandıracaktır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:19
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