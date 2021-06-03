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Oyuncu Özer Arslan kimdir?

Ekranların yakışıklı ve değişik tarzıyla gündeme gelen ve adından söz ettiren ünlü oyuncu ekranda tutulmuş bir yüzdür. Değişik sahneleriyle beğeniyi yakalayan oyuncu, aynı zamanda oyun yönetmenliği de yapmıştır. Özer Arslan kimdir? Ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

03 Haziran 2021 Perşembe 12:23
Oyuncu Özer Arslan kimdir?
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1983 Sakarya doğumlu olan Arslan, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Öncesinde Uludağ üniversitesi İktisadi ve İdari bilimleri kazanmasına rağmen devam etmeyerek Tiyatroyu seçmiştir. Birçok tiyatro oyunu, dizi ve film karelerinde oyunculuğunu konuşturan Arslan, oyun yönetmenliği de yaptığı bilinmektedir. 

Yönetmen, yardımcı yönetmen, oyuncu ve yazar kimlikleriyle tanınmıştır. Yeşim Gülan'ın yönetmenliğini yaptığı Ve Diğer Şeyler Tiyatrosunda görev almaya başladı. Noter ve Son Dünya oyunlarıyla oyunculuğunu zirveye taşıdı. Eksik adlı oyunun yazarı ve yönetmenliğini gerçekleştirdi. Çek Cumhuriyetinde ödül aldı ve ismini bir kenara yazdırmayı başardı. 2013 senesinde de yılın yazar ödülünün sahibi olarak Yaka Beyaz kendi yazdığıyla ünlendi. 

2017’de Siyah Beyaz Aşk dizisiyle Genç Azad, Bizim Hikaye'de Cenk, 2020’de rol aldığı Hizmetçiler dizisiyle Osman rolünde oynadı.

Oynadığı Tiyatro Oyunları;

Ne Evet Ne Hayır / FG - 2018

Pera'nın Zamanı / Oyuncu - 2016       

LET / Yazar - 2014      

11’e 11 / Oyuncu - 2014         

Bir Halk Düşmanı / Oyuncu - 2014    

Eksik / Bay Hadi / Yönetmen / Yazar - 2012 

Adiller / Yanek - 2012 

Yaka Beyaz / Yönetmen / Yazar - 2012         

Son Dünya / Koordinatör - 2008        

Noter / Çaycı Osman - 2008   

A-4 / Uğur / Yönetmen / Yazar - 2008           

Playback / Koordinatör

Oynadığı Diziler;

Hizmetçiler (Osman, 2020)

Siyah Beyaz Aşk (Genç Azad, 2017)

Bizim Hikaye (Cenk, 2017)

Ölene Kadar (2016)

Bir Moden Habil Kabil Hikayesi (Ferit, Dayıbaşı, 2015)

Analar ve Anneler (Doktor, 2015)

Şubat (2012)

Oynadığı Sinema Filmleri;

Çiçero (Casus, 2019)

Sadakat (2016)

Ağustos Böcekleri ve Karıncalar (Aziz, 2016)

Münafık (2015)

Çekmeköy Underground (2014)

Buna Değer (2014)

Beşli (2014)

Ferahfeza (Gemi Sahibi, 2012)


Son Güncelleme: 03.06.2021 12:23
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Anahtar Kelimeler:
Özer ArslanOyuncuNereli
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