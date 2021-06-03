Oyuncu Özer Arslan kimdir?

1983 Sakarya doğumlu olan Arslan, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Öncesinde Uludağ üniversitesi İktisadi ve İdari bilimleri kazanmasına rağmen devam etmeyerek Tiyatroyu seçmiştir. Birçok tiyatro oyunu, dizi ve film karelerinde oyunculuğunu konuşturan Arslan, oyun yönetmenliği de yaptığı bilinmektedir.

Yönetmen, yardımcı yönetmen, oyuncu ve yazar kimlikleriyle tanınmıştır. Yeşim Gülan'ın yönetmenliğini yaptığı Ve Diğer Şeyler Tiyatrosunda görev almaya başladı. Noter ve Son Dünya oyunlarıyla oyunculuğunu zirveye taşıdı. Eksik adlı oyunun yazarı ve yönetmenliğini gerçekleştirdi. Çek Cumhuriyetinde ödül aldı ve ismini bir kenara yazdırmayı başardı. 2013 senesinde de yılın yazar ödülünün sahibi olarak Yaka Beyaz kendi yazdığıyla ünlendi.

2017’de Siyah Beyaz Aşk dizisiyle Genç Azad, Bizim Hikaye'de Cenk, 2020’de rol aldığı Hizmetçiler dizisiyle Osman rolünde oynadı.

Oynadığı Tiyatro Oyunları;

Ne Evet Ne Hayır / FG - 2018

Pera'nın Zamanı / Oyuncu - 2016

LET / Yazar - 2014

11’e 11 / Oyuncu - 2014

Bir Halk Düşmanı / Oyuncu - 2014

Eksik / Bay Hadi / Yönetmen / Yazar - 2012

Adiller / Yanek - 2012

Yaka Beyaz / Yönetmen / Yazar - 2012

Son Dünya / Koordinatör - 2008

Noter / Çaycı Osman - 2008

A-4 / Uğur / Yönetmen / Yazar - 2008

Oynadığı Diziler;

Playback / Koordinatör

Hizmetçiler (Osman, 2020)

Siyah Beyaz Aşk (Genç Azad, 2017)

Bizim Hikaye (Cenk, 2017)

Ölene Kadar (2016)

Bir Moden Habil Kabil Hikayesi (Ferit, Dayıbaşı, 2015)

Analar ve Anneler (Doktor, 2015)

Şubat (2012)

Oynadığı Sinema Filmleri;

Çiçero (Casus, 2019)

Sadakat (2016)

Ağustos Böcekleri ve Karıncalar (Aziz, 2016)

Münafık (2015)

Çekmeköy Underground (2014)

Buna Değer (2014)

Beşli (2014)

Ferahfeza (Gemi Sahibi, 2012)