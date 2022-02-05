Oyuncu Öykü Naz Altay kimdir? Öykü Naz Altay nereli, kaç yaşında?

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:47
Herkesin merak konusu olan oyuncu Öykü Naz Altay’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.
Öykü Naz Altay kimdir?
31 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelen Öykü Naz Altay, oyunculuk eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. İlk kez kamera karşısına 2013 yılında Doksanlar adlı diziyle geçmiştir. Bu dizinin ardından 2017 yılında Kanatsız Kuşlar adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Öykü Naz Altay, Kanatsız Kuşlar adlı dizide Ceylan karakterine hayat vermektedir.
Son Güncelleme: 05.02.2022 13:47
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