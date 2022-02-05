Oyuncu Onur Özaydın kimdir? Onur Özaydın nereli, kaç yaşında? Onur Özaydın hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Onur Özaydın’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor

Onur Özaydın kimdir?

6 Temmuz 1985 tarihinde dünyaya gelen Onur Özaydın, Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Yüksek Lisans ile tamamlamıştır. Şimdiye kadar pek çpok dizide oynayan başarılı oyuncu Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Cengiz karakteriyle herkesin beğenisini kazanarak hafızalarda yer edinmeyi başarmıştır. Yakın zamanda Fox TV ekranlarında yayın hayatına girecek olan Hayat Sevince Güzel adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak olan Özaydın, Yeşim Egemen ile dünya evine girmiştir.