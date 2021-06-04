Oyuncu Nuray Şerefoğlu kimdir? Nuray Şerefoğlu nereli, kaç yaşında? Nuray Şerefoğlu hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Nuray Şerefoğlu’nun hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Nuray Şerefoğlu kimdir?

8 Eylül 1973 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelen başarılı oyuncu Nuray Şerefoğlu, Orta öğrenimini Bakırköy Ticaret Lisesinde tamamlamış ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü kazanarak buradan da mezun olmuştur.

Oyunculuğa adım atmadan önce İş Bankası, Mng Kargo ve Özel bir şirkette muhasebe-finans bölümlerinde çalışmıştır. 2015 yılında oyunculuğa adım atmış ve 2017 yılında ise Turkcell Not Alın Reklamı ile tanınmıştır. 2018 yılında Türk Telekom Cebinde Reklamı ile de başarısını ispatlamıştır.

Pek çok dizide oyunculuk yapan Nuray Şerefoğlu, Gelin adlı dizide Güler kişiliğine hayat vermiştir. Bunun bunun yanında; Seksenler, Afili Aşk, Arka Sokaklar, Aslan Ailem, Azize, Baba Candır, Baharı Beklerken, Bahtiyar Ölmez, Benim Tatlı Yalanım, Bir Litre Gözyaşı, Bizim Hikaye, Gülperi, Hercai, Jet Sosyete, Kalbimdeki Deniz, Kardeş Çocukları, Keşke Hiç Büyümeseydik, Kırgın Çiçekler, Kızlarım İçin, Kösem Sultan, Kuzgun, Şevkat Yerimdar, Vatanım Sensin dizilerinde de oyunculuk yapmıştır. Dizilerin yanı sıra Aile Arasında ve Kayhan adlı sinema filmlerinde de rol alan başarılı isim, Elidor fotoğraf çekimlerinde de boy göstermiştir.