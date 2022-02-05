Oyuncu Neşem Akhan kimdir? Neşem Akhan nereli, kaç yaşında? Neşem Akhan hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Neşem Akhan’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor

Neşe Akhan kimdir?

6 Mart 1984 tarihinde İzmir ilinde dünyaya gelen Neşem Akhan, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Mezun olmasının ardından dizilerde rol alarak oyunculuk kariyerine adımlarını atmıştır. İlk olarak Adını Feriha Koydum adlı dizinin Seher karakteriyle herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır. Neşem Akhan 2015 yılında yayınlanan dizilerden olan Kanal D ekranlarında yayınlanan Kalbim Egede Kaldı dizideki Halime GıpGıp karakterini canlandırmıştır. Şimdilerde ise yayın hayatına başlayacak olan Hayat Sevince Güzel adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alacaktır.