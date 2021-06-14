Oyuncu Naz Elmas kimdir? Naz Elmas nereli, kaç yaşında? Naz Elmas hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan güzel oyuncu Naz Elmas’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Naz Elmas kimdir?

16 Haziran 1983 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelen güzel oyuncu Naz Elmas, İkizler burcudur ve boyu ise 1.65 cm’dir. Ekran severlerin de yakın bir zamandan beri tanımış olduğu güzel oyuncu Açelya Elmas’ında kız kardeşi olan Naz Elmas’ın babası reklamcı annesi ise pedagogdur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan oyuncu, ilk dizi deneyimini 2002 yılında yayınlanan Gülbeyaz adlı dizinin Özgür karakteri ile yaşamıştır. 2019 yılında ise şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinin Sevda Meftun karakteri ile oyunculuk kariyerine devam etmektedir.

Naz Elmas oyunculuk kariyerinin yanı sıra Yeditepe Üniversitesi’nde kamera önü oyunculuk eğitimi vermektedir. İlk dönem tiyatro bölümünün kurumsal derslerinden birisi olan Mitoloji dersi vermiş, şimdilerde ise kamera önü oyunculuk eğitimi vermektedir. Dizi ve film sektörlerinin yanı sıra Naz Elmas, VeryNazz Shoppe adını verdiği markası ile moda sektöründe de adını duyurmaktadır. 2004 yılında Emre Kıramer ile dünya evine giren güzel oyuncu bu evliliğini 2015 yılında sonlandırmıştır. Şimdilerde ise iş adamı Erol Özmandıracı ile mutlu bir beraberliği bulunmaktadır.

Naz Elmas hangi dizilerde rol aldı?

2002 – Gülbeyaz (Özgür)

2004 – Haziran Gecesi (Havin Kozanoğlu)

2004 – Şansa Bak

2006 – Candan Öte (Gülen Cenker Kuloğlu)

2007 – El Gibi (Ece Yener)

2007 – Kelebek Çıkmazı

2008 – Doktorlar (Eylül Soner Atahanlı)

2009 – Nefes (Nefes Duru Ateş)

2011 – Ay Tutulması (Ayla)

2011 – Bir Ömür Yetmez (Melek)

2012 – Böyle Bitmesin (Gülay)

2012 – Ustura Kemal (Angeli)

2013 – Güzel Çirkin (Komiser Nazlı)

2013 – Merhamet (Ahu)

2014 – Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi (Azize)

2015 – Kördüğüm (Didem)

2016 – İstanbul Sokakları (Sibel)

2017 – Bahtiyar Ölmez

2019 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Sevda Meftun)

Naz Elmas hangi sinema filmlerinde oynadı?

2003 – G.O.R.A (Kuneri`nin sekreteri)

2011 – Ya Sonra (Burcu Doğan)

2014 – Stajyer Mafya (Canan)

2015 – Bizim Hikaye (Nesrin)

2018 – Tut Yüreğimden Anne (Sibel)

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Naz Elmas’ın İnstagram hesabında 385 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır.