Oyuncu Naz Elmas kimdir? Naz Elmas nereli, kaç yaşında? Naz Elmas hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan güzel oyuncu Naz Elmas’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.
Naz Elmas kimdir?
16 Haziran 1983 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelen güzel oyuncu Naz Elmas, İkizler burcudur ve boyu ise 1.65 cm’dir. Ekran severlerin de yakın bir zamandan beri tanımış olduğu güzel oyuncu Açelya Elmas’ında kız kardeşi olan Naz Elmas’ın babası reklamcı annesi ise pedagogdur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan oyuncu, ilk dizi deneyimini 2002 yılında yayınlanan Gülbeyaz adlı dizinin Özgür karakteri ile yaşamıştır. 2019 yılında ise şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinin Sevda Meftun karakteri ile oyunculuk kariyerine devam etmektedir.
Naz Elmas hangi dizilerde rol aldı?
- 2002 – Gülbeyaz (Özgür)
- 2004 – Haziran Gecesi (Havin Kozanoğlu)
- 2004 – Şansa Bak
- 2006 – Candan Öte (Gülen Cenker Kuloğlu)
- 2007 – El Gibi (Ece Yener)
- 2007 – Kelebek Çıkmazı
- 2008 – Doktorlar (Eylül Soner Atahanlı)
- 2009 – Nefes (Nefes Duru Ateş)
- 2011 – Ay Tutulması (Ayla)
- 2011 – Bir Ömür Yetmez (Melek)
- 2012 – Böyle Bitmesin (Gülay)
- 2012 – Ustura Kemal (Angeli)
- 2013 – Güzel Çirkin (Komiser Nazlı)
- 2013 – Merhamet (Ahu)
- 2014 – Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi (Azize)
- 2015 – Kördüğüm (Didem)
- 2016 – İstanbul Sokakları (Sibel)
- 2017 – Bahtiyar Ölmez
- 2019 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Sevda Meftun)
Naz Elmas hangi sinema filmlerinde oynadı?
- 2003 – G.O.R.A (Kuneri`nin sekreteri)
- 2011 – Ya Sonra (Burcu Doğan)
- 2014 – Stajyer Mafya (Canan)
- 2015 – Bizim Hikaye (Nesrin)
- 2018 – Tut Yüreğimden Anne (Sibel)
Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Naz Elmas’ın İnstagram hesabında 385 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır.