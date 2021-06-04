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Oyuncu Nalan Olcayalp kimdir?

Yılların değerli oyuncusu Nalan Olcayalp bu zamana kadar dizi, sinema ve çeşitli yayınlanan her içerikte rol almıştır. Sahnenin tozuyla büyüyen oyuncu halen daha mesleğine devam ediyor. Oyuncu her dizinin aranan yüzü olmayı başarmış. Nalan Olcayalp kimdir? Haberimizde..

04 Haziran 2021 Cuma 03:28
Oyuncu Nalan Olcayalp kimdir?
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Oyuncu Nalan Olcayalp, 1959 İstanbul doğumludur. Lisans eğitimi ardından asıl mesleğinin eğitimini aldığı yer Beşiktaş Belediyesi Devlet Tiyatrosu olmuştur. Drama üzerine eğitimini alan sanatçı kendini geliştirmek için elinden gelenin fazlasını yapmıştır. 

Cast Merkezi Reklam ve Org. Prodüksiyon A.Ş.de kayıtlıdır. 

1,72 boyunda olan oyuncu, 75 kg'dır. Yöresel şiveleri taklit yeteneğiyle bu yönünden dolayı tercih edilir. Akla gelebilecek sinema, dizi, tiyatro gibi yapımlarda rol almıştır. 

Oynadığı Diziler;

Arka Sokaklar, Kuzey Güney, Adını Feriha Koydum, Galip Derviş, Başarmalısın (TV Filmi), Yasak, Çilek Kokusu, İmkansız Olasılık (TV Filmi), Yüksek Sosyete, No: 309, İlişki Durumu: Karışık, Hayat Mucizelere Gebe, Aşk Laftan Anlamaz, Seni Kimler Aldı, Sahipli, Kanatsız Kuşlar, Dolunay, Dayan Yüreğim, Anne, İçimdeki Fırtına (Mini Dizi), Yasak Elma, Fazilet Hanım ve Kızları, Dudullu Postası, Çukur, Bir Deli Rüzgar, Bartu Ben, Servet (Mini Dizi), İnsanlık Suçu (Mini Dizi), Afili Aşk, Tek Yürek, Leke.

Oynadığı Filmler;

2014 – Gülcemal
2015 – Münafık
2017 – Deli Dumrul
2017 – Maide’ nin Altın Günü
2019 – Cin Azabı


Son Güncelleme: 04.06.2021 03:28
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Anahtar Kelimeler:
Nalan OlcayalpOyuncuBir Deli Rüzgar
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