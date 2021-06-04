Oyuncu Nalan Olcayalp kimdir?

Oyuncu Nalan Olcayalp, 1959 İstanbul doğumludur. Lisans eğitimi ardından asıl mesleğinin eğitimini aldığı yer Beşiktaş Belediyesi Devlet Tiyatrosu olmuştur. Drama üzerine eğitimini alan sanatçı kendini geliştirmek için elinden gelenin fazlasını yapmıştır.

Cast Merkezi Reklam ve Org. Prodüksiyon A.Ş.de kayıtlıdır.

1,72 boyunda olan oyuncu, 75 kg'dır. Yöresel şiveleri taklit yeteneğiyle bu yönünden dolayı tercih edilir. Akla gelebilecek sinema, dizi, tiyatro gibi yapımlarda rol almıştır.

Oynadığı Diziler;

Arka Sokaklar, Kuzey Güney, Adını Feriha Koydum, Galip Derviş, Başarmalısın (TV Filmi), Yasak, Çilek Kokusu, İmkansız Olasılık (TV Filmi), Yüksek Sosyete, No: 309, İlişki Durumu: Karışık, Hayat Mucizelere Gebe, Aşk Laftan Anlamaz, Seni Kimler Aldı, Sahipli, Kanatsız Kuşlar, Dolunay, Dayan Yüreğim, Anne, İçimdeki Fırtına (Mini Dizi), Yasak Elma, Fazilet Hanım ve Kızları, Dudullu Postası, Çukur, Bir Deli Rüzgar, Bartu Ben, Servet (Mini Dizi), İnsanlık Suçu (Mini Dizi), Afili Aşk, Tek Yürek, Leke.

Oynadığı Filmler;

2014 – Gülcemal

2015 – Münafık

2017 – Deli Dumrul

2017 – Maide’ nin Altın Günü

2019 – Cin Azabı