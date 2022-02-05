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Oyuncu Murat Aygen​ kimdir? Murat Aygen nerel, kaç yaşında? Murat Aygen hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu Murat Aygen kimdir? Murat Aygen nereli? Murat Aygen kaç yaşında? Murat Aygen oyunculuk eğitimini nerede aldı? Murat Aygen hangi dizilerde oynadı? Herkes tarafından merak edilen oyuncu Murat Aygen'in hayatı hakkındaki detaylar haberimizde...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:22
Oyuncu Murat Aygen​ kimdir? Murat Aygen nerel, kaç yaşında? Murat Aygen hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Murat Aygen’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Murat Aygen kimdir?

Murat Aygen, 29 Ekim 1971 tarihinde Diyarbakır ilinde dünyaya gelmiştir. Ekranlarda herkes tarafından sevilen oyuncu Murat Aygen, Ankara Ekspresi dizisindeki Binbaşı Seyfi karakteriyle herkes tarafından tanınmıştır. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olan Aygen, buranın ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet konservatuvarı bölümünden mezun olarak oyunculuk hayatına adımlarını atmıştır. Mezun olmasının ardından pek çok projede yer alan Murat Aygen, yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Bodrum Lisesi adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alacaktır.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:22
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