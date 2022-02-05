Oyuncu Murat Akkoyunlu kimdir? Murat Akkoyunlu nereli kaç yaşında? Murat Akkoyunlu hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Murat Akkoyunlu’un hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Murat Akkoyunlu kimdir?

20 Mayıs 1973 tarihinde Bursa ilinde dünyaya gelen Murat Akkoyunlu, ilk tiyatro çalışmalarına Bursa Tobav Gençlik Tiyatrosu’nda başlamıştır. Bizimkiler, Koltuk Sevdası, İki arada, Cesur Kuşku gibi dizilerde rol alan Murat Akkoyunlu, TRT’de çocuk programlarında da yer alarak, Dar kısa Paslaşmalar, Sağ Salim, Sil Baştan, Çakallarla Dans adlı sinema filmlerinde de kamera karşısına geçerek oyunculuğunu göstermiştir.

Son olarak Öğrenci İşlerinde oyunculuğunu yapan Murat Akkoyunlu, yeni sezonda televizyon ekranlarında yayın hayatına girecek olan Aile İşi adlı dizinin oyuncu kadrosuna yer alarak oyunculuk kariyerine devam edecektir.