Oyuncu Melih Seferi kimdir? Melih Seferi nerel, kaç yaşında? Melih Seferi hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Melih Seferi’nin hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Melih Seferi kimdir?

20 Ağustos 197 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelen Melih Seferi, aslen Anavut göçmenidir. Ortaoğretim ve Lise eğitimlerini İstanbul ilinde tamamlayan Melif Seferi, Üniversite eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi’nde devam ettirmektedir. 1.82 cm boyunda olan 70 kilo ağırlığa sahip olan Melih Seferi’nin burcu ise Aslan’dır. Oyunculuk eğitimini Semiha Berksoy Opera Vakfın’da alan Melih Seferi, bunun yanında Actedcity’de erric morris tekniğiyle ses ve nefes teknikleri ardından kamera önü oyunculuk eğitimi ve Betül Alganatay’dan Method Oyunculuk Eğitimleri almıştır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide Mert karakterine hayat veren Melih Seferi, Paramparça adlı dizide de İlker karakterine hayat vermiştir. “40’ından Sonra intenet filminde Levent karakterine hayat verirken, Poyraz Karayel dizisinde Flashback’te yer alan oyuncu, 2014 yılında ise Ayrılık adlı kısa filmde başrol oyuncusu olarak İstanbul Erkek Lisesi tarafından “kısa Filme Mansiyon” ödülüne layık görülmüştür.

2015 yılında İstanbul’da Hedef Olma Kazanan Ol adlı yarışmada İnce Çizgi adlı filmiyle herkesin beğenisini kazanmıştır. Melih Seferi, 2015 yılında İstanbul Lisesinin düzenlemiş olduğu Uluslar Arası Kısa Film Festivali’nde “Görmezden Gelme adlı kısa filmi hazırlayarak bu festivalde ilk 20 içerisine girmeyi hak etmiş ve Başarı Belgesi almıştır. Bu filmde hem yönetmenlik hem de başrol oyunculuğu yapmıştır.