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Oyuncu Mehmet Kurtuluş kimdir? Mehmet Kurtuluş nereli, kaç yaşında? Mehmet Kurtuluş hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu Mehmet Kurtuluş kimdir? Mehmet Kurtuluş nereli? Mehmet Kurtuluş kaç yaşında? Mehmet Kurtuluş evli mi? Mehmet Kurtuluş oyunculuk eğitimini nerede aldı? Mehmet Kurtuluş hangi dizilerde rol aldı? Mehmet Kurtuluş hangi filmlerde oynadı? Herkes tarafından merak konusu olan oyuncu Mehmet Kurtuluş'un hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

06 Mart 2022 Pazar 16:20
Oyuncu Mehmet Kurtuluş kimdir? Mehmet Kurtuluş nereli, kaç yaşında? Mehmet Kurtuluş hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Mehmet Kurtuluş’un hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Mehmet Kurtuluş kimdir?

27 Nisan 1972 tarihinde Almanya’da dünyaya gelen Mehmet Kurtuluş, ailesinin 1963 yılında Almanya’ya göç etmesinden dolayı Almanya Salzgitter kenti’nde doğmuş ve orada yetişmiştir. 1989 yılında ise tiyatro çalışmalarını okul tiyatrosu ile beraber gerçekleştiren oyuncu, mezuniyetinin ardından amatör olarak tiyatro gösterilerine katılmıştır. 1998 yılında ise yönetmen Fatih Akın ile tanışan Mehmet Kurtuluş, Kurz und schmerzlos (Kısa ve Acısız) isimli sinema filminde oynamış ve ardından iyi bir çıkış yakalayarak 20 kadar sinema filminde oynamıştır. 2007 yılında ise kendisi gibi oyuncu olan Alman kökenli Désirée Nosbusch ile dünya evine girmiştir.  Yakın zamanlarda ise Kösem Sultan adlı dizide oynayan Mehmet Kurtuluş bu dizide derviş Mustafa adlı karaktere hayat vermiştir.

 



Son Güncelleme: 06.03.2022 16:20
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Mehmet KurtuluşMehmet Kurtuluş KimdirKösem Sultan Derviş Mustafa
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