Oyuncu Mehmet Aslantuğ kimdir? Mehmet Aslantuğ nereli, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Mehmet Aslantuğ’un hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Mehmet Aslantuğ kimdir?

25 Eylül 1961 tarihinde Samsun’un Çarşamba ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Aslantuğ, ilk, orta ve lise eğitimlerini Samsun ilinin Terme ilçesinde bitirmiştir. 1978 yılında İşletme Fakültesi’ne kayıt yaptıran Aslantuğ, öğrencilik yıllarında Deneme Sahnelerinde başladığı oyunculuk kariyeriyle eğitim hayatını sonlandırmış ve 1985 yılında profesyonel olarak oyunculuk yapmaya başlamıştır. Arzum Onan ile dünya evine giren Mehmet Aslantuğ’un evliliğinden Can adında 1 oğlu vardır. Mehmet Aslantuğ anne tarafından Ubıh, baba tarafından da Abzah’lıdır. Çerkez kökenli bir çiftin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.