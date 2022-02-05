Oyuncu Makbule Meyzinoğlu kimdir? Makbule Meyzinoğlu nereli, kaç yaşında? Makbule Meyzinoğlu hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Makbule Meyzinoğlu’nun hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Makbule Meyzinoğlu kimdir?

Makbule Meyzinoğlu, 3 Kasım 1974 tarihinde Bulgaristan Vana’da dünyaya gelmiştir. Akrep burcu olan güzel oyuncu, oyunculuk eğitimini Akademi 35,5 Sanat Evinde almıştır. Şimdiye kadar, Hanımın Çiftliği, Güllerin Savaşı, Kırgın Çiçekler, Aşk Yalanı Sever, Çalıkuşu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde rol almıştır. 2016 yılında ise Vahide Perçin yönetmenliğinde, Pyoter Gladilin’in Öteki İnsan adlı tiyatrosunda başrol karakteri Natasha'ya hayat vermiştir. Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan O Hayat Benim adlı dizide Figen karakterini canlandırmıştır.