İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Oyuncu Makbule Meyzinoğlu kimdir? Makbule Meyzinoğlu nereli, kaç yaşında? Makbule Meyzinoğlu hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu Makbule Meyzinoğlu kimdir? Makbule Meyzinoğlu nereli? Makbule Meyzinoğlu kaç yaşında? Makbule Meyzinoğlu oyunculuk eğitimini nerede aldı? Makbule Meyzinoğlu hangi dizilerde oynadı? Herkes güzel oyuncu Makbule Meyzinoğlu'nun hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor. İşte Makbule Meyzinoğlu'nun hayatına dair detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:26
Oyuncu Makbule Meyzinoğlu kimdir? Makbule Meyzinoğlu nereli, kaç yaşında? Makbule Meyzinoğlu hangi projelerde yer aldı?
Takip Et:

Herkesin merak konusu olan oyuncu Makbule Meyzinoğlu’nun hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Makbule Meyzinoğlu kimdir?

Makbule Meyzinoğlu, 3 Kasım 1974 tarihinde Bulgaristan Vana’da dünyaya gelmiştir. Akrep burcu olan güzel oyuncu, oyunculuk eğitimini Akademi 35,5 Sanat Evinde almıştır. Şimdiye kadar, Hanımın Çiftliği, Güllerin Savaşı, Kırgın Çiçekler, Aşk Yalanı Sever, Çalıkuşu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde rol almıştır. 2016 yılında ise Vahide Perçin yönetmenliğinde, Pyoter Gladilin’in Öteki İnsan adlı tiyatrosunda başrol karakteri Natasha'ya hayat vermiştir. Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan  O Hayat Benim adlı dizide Figen karakterini canlandırmıştır.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Makbule MeyzinoğluMakbule Meyzinoğlu Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavuz Şeker kimdir?
Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi

Popüler Haberler

Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Leyla Sayar kimdir? Leyla Sayar'ın hayatı
Berrak Kuş kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Hakan Boyav kimdir?
Oyuncu Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman nereli, kaç yaşında?
Özel hastanelerde gecelik yatak ücretleri ne kadar?
KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonucu nasıl öğrenilir?
Kazara Aşk dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kim, konusu nedir?
Selma Kutluğ kimdir? Nerelidir? Selma Kutluğ kaç yaşındadır?
Hira Koyuncuoğlu kimdir ? Kaç yaşındadır? Hira Koyuncuoğlu hakkında bilgiler
Teşkilat dizisi Gürcan kimdir?
Haluk Piyes kimdir? Nerelidir? Haluk Piyes kaç yaşındadır?
Oyuncu Ata Demirer kimdir?
Oyuncu Derya Şensoy kimdir? Derya Şensoy nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Elifcan Ongurlar kimdir? Elifcan Ongurlar nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Ece Özdikici kimdir? Kısa biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.