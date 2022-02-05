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Oyuncu Levent Ülgen kimdir? Levent Ülgen nereli, kaç yaşında? Levent Ülgen hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu, tiyatrocu Levent Ülgen kimdir? Levent Ülgen nereli? Levent Ülgen kaç yaşında? Levent Ülgen evli mi? Levent Ülgen hangi projelerde yer aldı? Levent Ülgen hangi dizilerde oynadı? Herkes tarafından usta oyuncu ve tiyatrocu Levent Ülgen'in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:24
Oyuncu Levent Ülgen kimdir? Levent Ülgen nereli, kaç yaşında? Levent Ülgen hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu ve komedyen Levent Ülgen’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Levent Ülgen kimdir?

Levent Ülgen, 8 Ağustos 1962 tarihinde Konya Cihanbeyli’de dünyaya gelmiştir. Babası tarafından Şereflikoçhisarlı annesi tarafından da Konya Cihanbeyli’dir. Televizyon dünyasında komedi dalında ve pek çok alanda başarı sağlayan usta oyuncu Levent Ülgen, son olarak Niyazi Gül Dörtnala adlı sinema filminde rol almıştır. 2015 yılının yaz sezonunda ise Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kiralık Aşk adlı dizide Necmi adlı karaktere hayat vermiştir.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:24
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