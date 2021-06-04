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Oyuncu Levent Akkök kimdir?

Ekranların yakışıklı oyuncusu Levent Akkök, uzun zamandır projelerde gözükmüyor. En son Hatırla Sevgili dizisinde rol alan Akkök, tiyatro dünyasında yer edinmiştir. Oyuncu hakkında merak edilenleri buradan paylaşıyoruz. Levent Akkök nerelidir? Detaylara bakalım.

04 Haziran 2021 Cuma 09:04
Oyuncu Levent Akkök kimdir?
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Uzun zamandır ekranlara çıkmayan oyuncu Levent Akkök, en son Hatırla Sevgilisi dizisinde rol almıştır. Ekranlara ara veren Akkök, şimdilerde ne yapıyor merak konusudur.

1978 İstanbul doğumlu olan Akkök 43 yaşındadır. Ekranların orta yaşlı usta oyuncusudur. Uzun zamandır gözükmeyen usta oyuncuyu hayranları yalnız bırakmayarak sosyal medyadan takip ediyorlar. 

Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Dans programının ardından oyunculuk eğitimi almıştır. 

Asıl istediği şey kamera arkası olan Akkök, kamera önünde de oyunculuğunu konuşturmayı başarmıştır. Çalışıp didinerek oyuncu olmayı hedefleyen Akkök bunu başarmıştır. Sinema eğitimi almak için 1 yıllığına İtalya'ya gitse de maddi durum yüzünden geri dönmek zorunda kalmıştır. 

Şahika Tekend'la birlikte çalışan ve oyunculuğun püf noktalarını kendisinden öğrenen Akkök, birçok projede yer alarak başarılara imza atmıştır. Son zamanlarda TV8'de ekranlara gelen Şaşkın Bakkal 216'da rol almaktadır. 

Geçmişte oynadığı diziler; Hatırla Sevgili, Sensiz Olmaz ve Beşinci Boyut gibi ekrana gelmiştir. 


Son Güncelleme: 04.06.2021 09:04
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Anahtar Kelimeler:
Levent AkkökOyuncuTv8
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