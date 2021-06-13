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Oyuncu Leman Davran kimdir?

Ekranlara Seksenler dizisiyle gelen ve bir zamanlar şarkıcı Serdar Ortaç ile birlikteliği olan Özlem Leman Davran, kimdir? Oyuncu hakkında bilgileri siz okuyucularımız için düzenledik. Oyuncu hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor, tıklayın.

13 Haziran 2021 Pazar 19:11
Oyuncu Leman Davran kimdir?
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1990 İstanbul doğumlu olan güzel oyuncu, 31 yaşındadır. 1,81 boyunda olan oyuncu 65 kg'dır. Aslen nereli olduğu bilgisine henüz ulaşamadığımız için bu konu hakkında bir şey bulamadık. 

Seksenler dizinsinde rol almasıyla ve Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi olması sebebiyle de tanınmıştır. 2016 Seksenler dizisinde Dilara karakterini canlandıran oyuncu, Kırmızı adlı filmde de Yasemin rolünü oynamıştır.

Sosyal medyada tanınırlığı olan genç ve güzel oyuncu çeşitli projelerde yer alarak ismini başarılı oyuncular listesine eklemiştir. 

Sahne aldığı esnada Serdar Ortaç'ın, her an yeni bir gelin adayıyla karşınıza çıkabilirim dediği kişi Özlem Leman Davran'dır. Bir zamanlar ikili aşk yaşadığı haberiyle magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

En son Star Tv'de Kardeş Çocukları dizisiyle Seçil karakterini canlandırmıştır. 


Son Güncelleme: 13.06.2021 19:11
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Anahtar Kelimeler:
Leman DavranSeksenlerSerdar Ortaç
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