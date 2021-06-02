Oyuncu Koray Elibol kimdir? Koray Elibol nereli, kaç yaşında? Koray Elibol hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Koray Elibol’un un hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Koray Elibol kimdir?

1 Ocak 1993 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelen Koray Elibol, Fevziye Mektep Vakfı Ayazağa Işık Lisesi, ardından Kadir Has Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2020 yılında Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Bir Annenin Günahı adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Koray Elibol, bu diziyle ilk kez kamera karşısına geçmiştir. 2014 yılında İnşaat 2 adlı sinema filminin Tolga karakterini, yine aynı yıl Ümmü Sibyan: Zifir adlı filmde rol alan Koray Elibol, şimdilerde Asiye kocaman Casting bünyesinde oyunculuk kariyerini devam ettirmektedir.