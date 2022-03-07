Oyuncu Kadir Tataş kimdir? Kadir Tataş nereli, kaç yaşında?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Kadir Tataş’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Kadir Tataş kimdir?

Kadir Tataş, 23 Mart 1990 tarihinde Antalya ilinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Çukurova Üniversitesi Konservatuvar bölümünde tamamlamıştır. Herkesin merak konusu olan oyuncu Öykü Naz Altay’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. Bunların yanı sıra Şan eğitimi de alan Kadir Tataş, şimdiye kadar Benim Hala Umudum Var, Çırağan Baskını, Sevda Kuşun Kanadında gibi projelerde rol almıştır. Şimdilerde ise Rüya adlı dizide İsa karakterine hayat vermektedir.