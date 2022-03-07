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Oyuncu Kadir Tataş kimdir? Kadir Tataş nereli, kaç yaşında?

Rüya dizisindeki İsa karakteri kimdir? Oyuncu Kadir Tataş kimdir? Kadir Tataş nereli? Kadir Tataş kaç yaşında? Kadir Tataş hangi dizilerde rol aldı? Kadir Tataş evli mi? Herkes oyuncu Kadir Tatş'ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

07 Mart 2022 Pazartesi 01:20
Oyuncu Kadir Tataş kimdir? Kadir Tataş nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Kadir Tataş’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Kadir Tataş kimdir?

Kadir Tataş, 23 Mart 1990 tarihinde Antalya ilinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Çukurova Üniversitesi Konservatuvar bölümünde tamamlamıştır. Herkesin merak konusu olan oyuncu Öykü Naz Altay’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. Bunların yanı sıra Şan eğitimi de alan Kadir Tataş, şimdiye kadar  Benim Hala Umudum Var, Çırağan Baskını, Sevda Kuşun Kanadında gibi projelerde rol almıştır. Şimdilerde ise Rüya adlı dizide İsa karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 07.03.2022 01:20
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Kadir Tataş KimdirKadir TataşRüya Dizisi İsa
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