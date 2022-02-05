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Oyuncu Jale Arıkan kimdir? Jale Arıkan nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Jale Arıkan kimdir? Jale Arıkan nereli? Jale Arıkan kaç yaşında? Jale Arıkan evli mi? Jale Arıkan hangi dizilerde rol aldı? Jale Arıkan hangi filmlerde oynadı? Herkes oyuncu Jale Arıkan'ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:19
Oyuncu Jale Arıkan kimdir? Jale Arıkan nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Jale Arıkan’nın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Jale Arıkan kimdir?

Jale Arıkan 22 Ağustos 1965 tarihinde İstanbul ilinde doğmuştur. 1971 yılında ailesinin Almanya’ya göç etmesinden dolayı temel eğitimini Almanya’da tamamlayan Arıkan, Alman Televizyon kanallarında da oyuncu olarak görev almıştır. 1989 senesinde ilk sinema deneyimini ise Öykü Anlatıcısı filmiyle yaşamıştır. Bu filmin ardından 1990 senesinde İstanbul’da Bir Aşk filminde Nursin karakterine hayat vermiştir. Pek çok sinema ve dizide rol alan Jale Arıkan’ın babası Türk annesi ise Rus’tur.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:19
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