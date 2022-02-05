Oyuncu Jale Arıkan kimdir? Jale Arıkan nereli, kaç yaşında?

Jale Arıkan kimdir?

Herkesin merak konusu olan oyuncu’nın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Jale Arıkan 22 Ağustos 1965 tarihinde İstanbul ilinde doğmuştur. 1971 yılında ailesinin Almanya’ya göç etmesinden dolayı temel eğitimini Almanya’da tamamlayan Arıkan, Alman Televizyon kanallarında da oyuncu olarak görev almıştır. 1989 senesinde ilk sinema deneyimini ise Öykü Anlatıcısı filmiyle yaşamıştır. Bu filmin ardından 1990 senesinde İstanbul’da Bir Aşk filminde Nursin karakterine hayat vermiştir. Pek çok sinema ve dizide rol alan Jale Arıkan’ın babası Türk annesi ise Rus’tur.