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Oyuncu Hilal Anay kimdir?

Oyunculuğundaki başarısı ve güzelliği ile ekranlarla yeni tanışan Hilal Anay, izleyici tarafından çok sevildi. Hilal Anay, girdiği rolleri başarıyla tamamlayarak gelecekte adından sıkça söz edileceğini duyar gibiyiz. Hilal Anar kimdir? Hepsi ve daha fazlası için haberimize gelin.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:01
Oyuncu Hilal Anay kimdir?
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Ekranlarda yeni nesil genç oyuncu çoğalmaya başladı. Yeni çıkan dizilerle birlikte yeni yüzler oyuncular camiiasına ayak basıyor. Genç ve güzel olan Anar, hayranları tarafından da oldukça ilgi duyuyor.

 

İzleyenleri mest eden duru güzelliği ile ekranları başına toplayan oyuncu 2000 İstanbul doğumlu olup 21 yaşındadır. Aslen Tokat Turhal'lidir. 1,67 boyunda olan oyuncu 55 kg'dır. 

Üniversite için Antalya'ya taşındı. Çocuk Gelişim mezunu olduğu bilinmektedir. Şimdilerde eğitimi yine Akdeniz Üniversitesi'nde devam ediyor. 

Fenomen olarak tanınan oyuncu, güldürme ve talkshow üzerine yaptığı derlemelerle ünlü olmuştur. 2019 Marid filmiyle oyunculuğun kapılarını aralayan güzel oyuncunun yükselişi Kanal 7'nin Yemin adlı dizisiyle olmuştur. 2020 Geçerken Uğradım filmi ile tavan yaparak, ışığı parlak oyuncu olarak kendini bu camiiaya ispatlamıştır. Film; Afyon'a uğrayarak duran bir ailenin geçirdiği zamanı anlatıyor. 

 

Sosyal medya fenomeni olduğundan takipçi sayısı da hatırı sayılırdır. 


Son Güncelleme: 03.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Yemin DizisiOyuncuHilal Anay
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