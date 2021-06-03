Oyuncu Hilal Anay kimdir?

Ekranlarda yeni nesil genç oyuncu çoğalmaya başladı. Yeni çıkan dizilerle birlikte yeni yüzler oyuncular camiiasına ayak basıyor. Genç ve güzel olan Anar, hayranları tarafından da oldukça ilgi duyuyor.

İzleyenleri mest eden duru güzelliği ile ekranları başına toplayan oyuncu 2000 İstanbul doğumlu olup 21 yaşındadır. Aslen Tokat Turhal'lidir. 1,67 boyunda olan oyuncu 55 kg'dır.

Üniversite için Antalya'ya taşındı. Çocuk Gelişim mezunu olduğu bilinmektedir. Şimdilerde eğitimi yine Akdeniz Üniversitesi'nde devam ediyor.

Fenomen olarak tanınan oyuncu, güldürme ve talkshow üzerine yaptığı derlemelerle ünlü olmuştur. 2019 Marid filmiyle oyunculuğun kapılarını aralayan güzel oyuncunun yükselişi Kanal 7'nin Yemin adlı dizisiyle olmuştur. 2020 Geçerken Uğradım filmi ile tavan yaparak, ışığı parlak oyuncu olarak kendini bu camiiaya ispatlamıştır. Film; Afyon'a uğrayarak duran bir ailenin geçirdiği zamanı anlatıyor.

Sosyal medya fenomeni olduğundan takipçi sayısı da hatırı sayılırdır.