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Oyuncu Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir nereli, kaç yaşında? Hande Doğandemir hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir nereli? Hande Doğandemir kaç yaşında? Hande Doğandemir oyunculuk eğitimini nerede aldı? Hande Doğandemir evli mi? Hande Doğandemir hangi dizilerde rol aldı? Hande Doğandemir hangi projelerde yer aldı? Herkes oyuncu Hande Doğandemir'in hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor. İşte oyuncu Hande Doğandemir'in hayatına dair detaylar...

03 Mart 2022 Perşembe 21:01
Oyuncu Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir nereli, kaç yaşında? Hande Doğandemir hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan Hande Doğandemir’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Hande Doğandemir kimdir?

22 Kasım 1985 tarihinde Ankara Bahçelievler’de dünyaya gelen Hande Doğandemir, eğitimini 2009 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümünde tamamlamıştır. Bu bölümün ardından İletişim Sosyolojisi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Ortaöğretim ve Lise zamanlarında Fransızca eğitim alan Doğandemir, Üniversitesinin son sınıfını Erasmus ile Fransa’nın Lille şehrinde tamamlamıştır. Hande Doğandemir Televizyon ve İletişim Sosyolojisi üzerinde çalışmalar yaparken kamera arkasında yer almıştır. Aynı zamanda Trt’de sunuculuk yapan oyuncu Bana Masal Anlatma adlı filmde Ayperi kişiliği ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Hande Doğandemir, Keskin Bıçak, Sen de Gitme, İbret-i Ailem, Böyle Bitmesin, Şubat ve Leyla ile Mecnun gibi dizilerden sonra Güneşi Beklerken’de oynadığı “Zeynep” kişiliği ile herkes tarafından beğenilen bir oyuncu olmayı başarmıştır.

Hande Doğandemir ayrıca, Atasay, Eti Browni Intense ve Lipton gibi markaların reklamlarında rol almıştır. TRT Okul kanalında 3.sezonda yayına giren “Hatırlar mısınız? Adlı programda da sunuculuk yapmıştır. ATV ekranlarında ise Racon: Ailem için adlı dizide oyunculuk yapmaya başlayan Doğandemir, Bana Masal Anlatma filmi ile 9 Ocak 2015 tarihinde ilk kez sinema seyircisi ile buluşmuştur. Yeni zamanda Kanal D ekranlarında yayın hayatına girecek olan Hayatımın Aşkı adlı dizinin oyuncu kadrosu arasında yer alacaktır.  



Son Güncelleme: 03.03.2022 21:01
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