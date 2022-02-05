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Oyuncu Esra İnal kimdir? Esra İnal nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Esra İnal kimdir? Esra İnal nereli? Esra İnal kaç yaşında? Esra İnal evli mi? Esra İnal hangi dizilerde oynadı? Esra İnal hangi filmlerde rol aldı? Herkes oyuncu Esra İnal'ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor. İşte Esra İnal'ın hayatına dair detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:17
Oyuncu Esra İnal kimdir? Esra İnal nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Esra İnal’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Esra İnal kimdir?

Esra İnal, 1 Ocak 1981 tarihinde Almanya Berlin’de Türk ailenin 5 kız çocuğunun en küçüğü olarak dünyaya gelmiştir. 1999 yılında yani 18 yaşında evlilik yapan İnal 1 yıl sonra boşanmıştır. 2015 yılında da 8 Saniye adlı sinema filminde kendi hayatını oynayarak bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Oynadığı filmde kendi hayatında olduğu gibi, hayatında ve gece uyuduğunda gördüğü rüyalarda yaşadıklarını, hayatında olacak şeyleri görmesini ve uyandığında da rüya da mı gerçekte mi olduğunu karıştırdığını bundan dolayı ergenliğini hırçın olarak yaşadığını belirtmiştir. Uzun bir zaman rüyalarında gizemli bir adamı gören ve sonunda o adamın kitabın arkasında gördüğü Meksikalı yazar Miguel Ruiz olduğunu ve onunla tanışmak için Meksika’ya gittiğini ve uzun yıllar orada kaldığını söylemiştir. İnal, Meksikalı yazar Miguel Ruiz ile tanışmasının ardından ondan Toltek Bilgeliği eğitimi alarak 10 yıl boyunca dünyadaki pek çok yeri gezerek oralarda seminerler vermiştir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:17
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Esra İnal8 SaniyeEsra İnal Kimdir
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