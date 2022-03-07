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Oyuncu Eser Eyüboğlu kimdir? Eser Eyüboğlu nereli, kaç yaşında? Eser Eyüboğlu hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu Eser Eyüboğlu kimdir? Eser Eyüboğlu nereli? Eser Eyüboğlu kaç yaşında? Eser Eyüboğlu evli mi? Eser Eyüboğlu oyunculuk eğitimini nerede aldı? Eser Eyüboğlu hangi dizilerde rol aldı? Eser Eyüboğlu hangi filmlerde oynadı? Herkes tarafından merak konusu olan oyuncu Eser Eyüboğlu'nun hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

07 Mart 2022 Pazartesi 06:26
Oyuncu Eser Eyüboğlu kimdir? Eser Eyüboğlu nereli, kaç yaşında? Eser Eyüboğlu hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Eser Eyüboğlu’nun hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Eser Eyüboğlu kimdir?

1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelen Eser Eyüboğlu,  Bilkent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmasının ardından 2015 yılında Benzemez Kimse Sana adlı yarışmaya katılmıştır. Şimdiye kadar pek çok sinema ve dizide rol alan başarılı oyuncu, özellikle Mandıra Filozofu adlı sinema filmindeki Şükrü karakteriyle herkesin beğenisini kazanmıştır. 2011 yılında Yeşilçam’ın İğnesi, 2012 yılında Düşman Kardeşler, 2014 yılında Doksanlar, Kalp Hırsızı, 2014 yılında ise Oflu Hoca’nın Şifresi adlı sinema filminde oyunculuk yapmıştır. 2015 yılında da Eser Eyüboğlu, Cast Direktörü Zeynep Uyumaz ile dünya evine girmiştir.



Son Güncelleme: 07.03.2022 06:26
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