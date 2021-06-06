İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Oyuncu Enver Akbaş kimdir?

Ekranların başarılı oyuncusu Enver Akbaş, sosyal medyada en sık aranan isimlerden olmayı başardı. Başarılı oyuncu birçok projede yer alıyor. Hayranları tarafından merak edilen oyuncu aslen nerelidir? Hangi projelerde yer almıştır? Siz değerli okuyucularımıza oyuncu Enver Akbaş hakkında bilinmeyen ve merak edilen her şeyi anlatıyoruz.

06 Haziran 2021 Pazar 01:16
Oyuncu Enver Akbaş kimdir?
Takip Et:

Ekranların yakışıklı oyuncusu Enver Akbaş, bir çok dizi Ve sinemada rol almıştır. 1986 doğumlu olan enver akbaş memleketi Ankara’dır. Şu anda İstanbul’da yaşıyor ve koç burcudur. Kariyerininin dönüş noktası Ankara’da bulunan bir ajanstan teklif gelerek hayatı değişmiştir.

Oyunculuk tecrübesini ilk olarak 2008 yılında Adanalı dizisinde Hakan karakteriyle karşımıza çıkmıştır. Brüksel Rossa Sinema Televizyon okulunda eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında Belçika’da bir Türk komedi dizisinde Ahmet karakteriyle rol almıştır. Reklam projelerinde de yer olarak 2013 senesinde kamu spotunda oynamıştır kamu spotunun içeriği kalp krizi üzerine hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra bir çok ünlünün koçluğunu halen daha yapıyor. En son 2019 yılında Star TV ekranlarına Güvercin isimli dizide rol almıştır. Kariyeri hala oyunculuk üzerine devam ediyor.

Oynadığı diziler;

2008 Adanalı
2010 Deniz Yıldızı
2012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 
2013 Hayatımı Çaldım
2015 Arka Sokaklar
2017 Siyah İnci

2019 Güvercin

Oynadığı filmler;

2011 Bizim Büyük Çaresizliğimiz 
2014 Zengin ve Yoksul
2015 Can Tertip
2017 Kan Kardeşler
2019 Yalan Dolan
2019 Hemen Döneriz 


Son Güncelleme: 06.06.2021 01:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Enver AkbaşOyuncuDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merve Anlağan Kimdir?
Merve Anlağan Kimdir?
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Friends: The Reunion incelemesi
Friends: The Reunion incelemesi
Fox TV yeni dizi Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu belli oldu!
Fox TV yeni dizi Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu belli oldu!

Popüler Haberler

A101'de satılan Piranha tablet nasıl alınır mı? Piranha tablet inceleme ve kullanıcı yorumları
Piknik mesire alanları açıldı mı?
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Merve Anlağan Kimdir?
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D dizi, film ve programları
7 Haziran 2021 Pazartesi günü Star TV yayın akışı
Show TV 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
7 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 7 Haziran 2021 Salı Kanal 7 dizi, film ve programları
TV 8'de 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
Noter güvenli ödeme sistemi hangi bankalar üzerinden yapılır? 2021
Friends: The Reunion incelemesi
Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Haziran 2021 emekliye seyyanen zam son dakika
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Gerçek adı ne? Erkan Avcı oynadığı diziler
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
Camdaki Kız 9. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - Kanal D
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova 100. Bölüm fragmanı izle
Kefaret dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Arka Sokaklar 593. Bölüm Fragmanı – 11 Haziran 2021 Cuma
Rüyada ceviz toplamak görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz toplamak görmek anlamı, tabiri nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.