Oyuncu Enver Akbaş kimdir?

Ekranların yakışıklı oyuncusu Enver Akbaş, bir çok dizi Ve sinemada rol almıştır. 1986 doğumlu olan enver akbaş memleketi Ankara’dır. Şu anda İstanbul’da yaşıyor ve koç burcudur. Kariyerininin dönüş noktası Ankara’da bulunan bir ajanstan teklif gelerek hayatı değişmiştir.

Oyunculuk tecrübesini ilk olarak 2008 yılında Adanalı dizisinde Hakan karakteriyle karşımıza çıkmıştır. Brüksel Rossa Sinema Televizyon okulunda eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında Belçika’da bir Türk komedi dizisinde Ahmet karakteriyle rol almıştır. Reklam projelerinde de yer olarak 2013 senesinde kamu spotunda oynamıştır kamu spotunun içeriği kalp krizi üzerine hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra bir çok ünlünün koçluğunu halen daha yapıyor. En son 2019 yılında Star TV ekranlarına Güvercin isimli dizide rol almıştır. Kariyeri hala oyunculuk üzerine devam ediyor.

Oynadığı diziler;

2008 Adanalı

2010 Deniz Yıldızı

2012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2013 Hayatımı Çaldım

2015 Arka Sokaklar

2017 Siyah İnci



2019 Güvercin

Oynadığı filmler;

2011 Bizim Büyük Çaresizliğimiz

2014 Zengin ve Yoksul

2015 Can Tertip

2017 Kan Kardeşler

2019 Yalan Dolan

2019 Hemen Döneriz