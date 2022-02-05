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Oyuncu Emine Ün kimdir? Emine Ün nereli, kaç yaşında? Emine Ün hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu, model Emine Ün kimdir? Emine Ün nereli? Emine Ün kaç yaşında? Emine ün hangi projelerde yer aldı? Emine Ün evli mi? Emine Ün hangi dizilerde rol aldı? Herkes tarafından merak konusu olan oyuncu ve model Emine Ün'ün hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:35
Oyuncu Emine Ün kimdir? Emine Ün nereli, kaç yaşında? Emine Ün hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan model ve oyuncu Emine Ün’ün hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Emine Ün kimdir?

24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen model ve oyuncu Emine Ün, eğitimini İstanbul Etiler Lisesinde tamamlayan oyuncu 15 yaşında Neşe Erberk Ajansına bağlı olarak modellik yapmaya başlamıştır.  2012 senesinde ise Tolga Karakaş ile evlenmiş ve ayrılmıştır. Bu evliliğinin ardından da 2003 ve 2009 yılları arasında oyuncu Emre Kınay ile dünya evine girmiş ancak ayrılmıştır. Bu evlilikten de Duru Kınay adında evladı vardır. 2014 yılında ise Nazar adlı bir albüm çıkartarak müzik camiasına girmiştir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:35
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