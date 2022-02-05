Oyuncu Emine Ün kimdir? Emine Ün nereli, kaç yaşında? Emine Ün hangi projelerde yer aldı?

Emine Ün kimdir?

Herkesin merak konusu olan model ve oyuncu Emine Ün’ün hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen model ve oyuncu Emine Ün, eğitimini İstanbul Etiler Lisesinde tamamlayan oyuncu 15 yaşında Neşe Erberk Ajansına bağlı olarak modellik yapmaya başlamıştır. 2012 senesinde ise Tolga Karakaş ile evlenmiş ve ayrılmıştır. Bu evliliğinin ardından da 2003 ve 2009 yılları arasında oyuncu Emre Kınay ile dünya evine girmiş ancak ayrılmıştır. Bu evlilikten de Duru Kınay adında evladı vardır. 2014 yılında ise Nazar adlı bir albüm çıkartarak müzik camiasına girmiştir.