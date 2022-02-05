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Oyuncu Ekin Türkmen kimdir? Ekin Türkmen nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Ekin Türkmen kimdir? Ekin Türkmen nereli? Ekin Türkmen kaç yaşında? Ekin Türkmen evli mi? Ekin Türkmen hangi dizilerde rol aldı? Ekin Türkmen hangi filmlerde oynadı? Herkes oyuncu Ekin Türkmen'in hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:18
Oyuncu Ekin Türkmen kimdir? Ekin Türkmen nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Ekin Türkmen’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Ekin Türkmen kimdir?

Ekin Türkmen, 22 Ağustos 1984 tarihinde Nevşehir Kozaklı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitiminlerini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde alan Ekin Türkmen, dizi ve sinemalarda oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2002 yılında yayına giren Ekmek Teknesi dizisinde  ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.  

Ekin Türkmen, Nefes Nefese, Acı Hayat, Kısmetim Otel, Menekşe ile Halil ve Küçük Kadınlar adlı dizilerde oynamış, 2015 yılının yaz sezonu dizilerinden Fox Tv ekranlarında yayınlanan Sen Benimsin dizisinde oyunculuk yapmaya devam ettirmektedir.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:18
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