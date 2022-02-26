Oyuncu Efe Çetinel kimdir? Efe Çetinel nereli, kaç yaşında?

26 Şubat 2022 Cumartesi 14:25
Herkesin merak konusu olan oyuncu Efe Çetinel’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.
Efe Çetinel kimdir?
Efe Çetinel 8 Eylül 1993 tarihinde Ankara ilinde dünyaya gelmiştir. Efe Çetinel şimdiye kadar Çinliler Geliyor, For a Moment, Freedom, Siyah Beyat, Bizim Evin Halleri, Hisarbuselik ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi gibi projelerde rol almıştır. Efe Çetinel şimdilerde Bilkent Tiyatro kadrosunda Lefty’yi Beklerken adlı tiyatro oyununda yer almaktadır.
Son Güncelleme: 26.02.2022 14:25
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