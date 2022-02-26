Oyuncu Efe Çetinel kimdir? Efe Çetinel nereli, kaç yaşında?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Efe Çetinel’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Efe Çetinel kimdir?

Efe Çetinel 8 Eylül 1993 tarihinde Ankara ilinde dünyaya gelmiştir. Efe Çetinel şimdiye kadar Çinliler Geliyor, For a Moment, Freedom, Siyah Beyat, Bizim Evin Halleri, Hisarbuselik ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi gibi projelerde rol almıştır. Efe Çetinel şimdilerde Bilkent Tiyatro kadrosunda Lefty’yi Beklerken adlı tiyatro oyununda yer almaktadır.