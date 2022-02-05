Oyuncu Ecem Karavus kimdir?

1989 Muğla doğumlu olan oyuncu, istanbul Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Güzelliğiyle yabancıları andırdığı için genelde rollerinde yabancı olarak konumlandırılmaktadır. Dil bilmesiyle de ön plana çıkan sempatik oyuncu dönem dizilerinde yerini almıştır.

Fotomodel, oyuncu ve reklamlarda oynamıştır. Küçük yaştan itibaren bu camianın içinde yer alır.

Sosyal medyasını da aktif olarak kullanan güzel oyuncunun takipçi kitlesi de oldukça fazladır.

Bu zamana kadar oynadığı diziler;

Bay Yanlış (Yeşim Öztürk, TV Dizisi 2017)

Kalk Gidelim (Julia, TV Dizisi 2017-2020)

Baba Bi Buçuk (Sinema Filmi 2018)

Masum Değiliz (Buket, Sinema Filmi 2018)

Hayati ve Diğerleri (Filiz, TV Dizisi 2017)

Vezir Parmağı (Dilruba, Sinema Filmi 2016)

Bayram Abi (Sinem, Sinema Filmi 2016)

9on (Sibel, Sinema Filmi 2014)

Alın Yazım (2 Sezon, Sevgi, TV Dizisi 2014-2015)

Pis Yedili (3 Sezon (Alice, TV Dizisi 2011-2013)

Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi 2011)

Dinle Sevgili (Mary, TV Dizisi 2011)