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Oyuncu Ebru Karanfilci kimdir? Ebru Karanfilci nereli, kaç yaşında? Ebru Karanfilci hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu Ebru Karanfilci kimdir? Ebru Karanfilci nereli? Ebru Karanfilci kaç yaşında? Ebru Karanfilci evli mi? Ebru Karanfilci oyunculuk eğitimini nerede aldı? Ebru Karanfilci hangi dizilerde oynadı? Ebru Karanfilci hangi tiyatro oyunlarında yer aldı? Ebru Karanfilci hangi projelerde yer aldı? Herkes tarafından merak konusu olan oyuncu Ebru Karanfilci'nin hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:11
Oyuncu Ebru Karanfilci kimdir? Ebru Karanfilci nereli, kaç yaşında? Ebru Karanfilci hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Ebru Karanfilci’nin hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Ebru Karanfilci kimdir?

22 Haziran 1971 tarihinde İzmir ilinde dünyaya gelen Ebru Karanfilci, oyunculuk eğitimini MSM Tiyatro Bölümünde tamamlayan güzel oyuncu, Neşeli Okul dizisinde, 10 Marifet adlı yarışmada, Hızır Bey, Dertler Bizim Olsun gibi projelerde yer almıştır. Ruhsar adlı dizide Reyhan karakterine ve En İyi Arkadaşım adlı dizilerde rol alarak herkesin beğenisini kazanmıştır. 2015 yılında TRT kanalında yayınlanan Güle Güle adlı komedi ve güldürü programının oyuncu kadrosunda yer almıştır.

Ebru Karanfil hangi tiyatro oyunlarında yer aldı?

  • 2071 Yılında Türkiye 1991
  • Yarı Şaka Yarı Ciddi
  • Hangisi Karısı
  • Ayıp Ettik
  • Kadı müzikali
  • Geçmiş Olsun
  • Haydi Karına Koş
  • Ava Giden Avlanır

Ebru Karanfilci’nin oynadığı diziler hangileri;

  • Ruhsar (Reyhan) 1997
  • Kahkaha Show 2000
  • Hızır Bey 2000
  • Vay Anam Vay (Hüsniye) 2001
  • Zor Baba 2002
  • Büyükannenin Konağı (Gülüm) 2003
  • En İyi Arkadaşım 2004
  • Canın Sağolsun (Aysel) 2005
  • Sevda Çiçeği (Zeynep) 2005
  • Yumurcak TV 2005
  • Yumurcaklar Kampı 2005
  • Afacanlar Kampı 2005
  • Yağmurdan Sonra (Sima) 2006
  • Selena (Afrodit) 2007
  • Küçük Sırlar (Alinin Annesi) 2010
  • Sihirli Annem 2012
  • Camdan Papuçlar
  • Avrupa Avrupa (2012)
  • Sen Ne Dilersen (Sümbül) 2005
  • Hiç Yoktan Aşk 2000


Son Güncelleme: 05.02.2022 14:11
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Ebru KaranfilciEbru Karanfilci KimdirRuhsar Reyhan
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