Oyuncu Ebru Karanfilci kimdir? Ebru Karanfilci nereli, kaç yaşında? Ebru Karanfilci hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Ebru Karanfilci’nin hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Ebru Karanfilci kimdir?

22 Haziran 1971 tarihinde İzmir ilinde dünyaya gelen Ebru Karanfilci, oyunculuk eğitimini MSM Tiyatro Bölümünde tamamlayan güzel oyuncu, Neşeli Okul dizisinde, 10 Marifet adlı yarışmada, Hızır Bey, Dertler Bizim Olsun gibi projelerde yer almıştır. Ruhsar adlı dizide Reyhan karakterine ve En İyi Arkadaşım adlı dizilerde rol alarak herkesin beğenisini kazanmıştır. 2015 yılında TRT kanalında yayınlanan Güle Güle adlı komedi ve güldürü programının oyuncu kadrosunda yer almıştır.

Ebru Karanfil hangi tiyatro oyunlarında yer aldı?

2071 Yılında Türkiye 1991

Yarı Şaka Yarı Ciddi

Hangisi Karısı

Ayıp Ettik

Kadı müzikali

Geçmiş Olsun

Haydi Karına Koş

Ava Giden Avlanır

Ebru Karanfilci’nin oynadığı diziler hangileri;