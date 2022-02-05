Oyuncu Ebru Karanfilci kimdir? Ebru Karanfilci nereli, kaç yaşında? Ebru Karanfilci hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Ebru Karanfilci’nin hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.
Ebru Karanfilci kimdir?
Ebru Karanfil hangi tiyatro oyunlarında yer aldı?
- 2071 Yılında Türkiye 1991
- Yarı Şaka Yarı Ciddi
- Hangisi Karısı
- Ayıp Ettik
- Kadı müzikali
- Geçmiş Olsun
- Haydi Karına Koş
- Ava Giden Avlanır
Ebru Karanfilci’nin oynadığı diziler hangileri;
- Ruhsar (Reyhan) 1997
- Kahkaha Show 2000
- Hızır Bey 2000
- Vay Anam Vay (Hüsniye) 2001
- Zor Baba 2002
- Büyükannenin Konağı (Gülüm) 2003
- En İyi Arkadaşım 2004
- Canın Sağolsun (Aysel) 2005
- Sevda Çiçeği (Zeynep) 2005
- Yumurcak TV 2005
- Yumurcaklar Kampı 2005
- Afacanlar Kampı 2005
- Yağmurdan Sonra (Sima) 2006
- Selena (Afrodit) 2007
- Küçük Sırlar (Alinin Annesi) 2010
- Sihirli Annem 2012
- Camdan Papuçlar
- Avrupa Avrupa (2012)
- Sen Ne Dilersen (Sümbül) 2005
- Hiç Yoktan Aşk 2000
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:11