Oyuncu Duygu Boztepe kimdir? Duygu Boztepe nereli, kaç yaşında? Duygu Boztepe hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Duygu Boztepe’nin hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Duygu Boztepe kimdir?

29 Ekim 1983 tarihinde dünyaya gelen oyuncu Duygu Boztepe, şimdiye kadar pek çok reklam ve dizide yer almıştır. Eski manken olan Sertaç Boztepe ile evli olan Duygu Boztepe eşini kanser hastalığına kurban vermiştir. Duygu Boztepe, Zengin Kız Fakir Oğlan adlı dizide izleyenler tarafından oldukça beğenilmiştir. 2008 yılında Türkiye Yüz Güzeli seçilen oyuncu, kariyerine devam etmektedir.