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Oyuncu Dilek Türker kimdir? Dilek Türker nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Dilek Türker kimdir? Dilek Türker nereli? Dilek Türker kaç yaşında? Dilek Türker hangi projelerde yer aldı? Herkes tarafından merak konusu olan oyuncu Dilek Türker'in hayatı hakkındaki detaylar haberimizde...

04 Şubat 2022 Cuma 22:27
Oyuncu Dilek Türker kimdir? Dilek Türker nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Dilek Türker’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Dilek Türker kimdir?

Dilek Türker, 3 Şubat 1945 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. 1964 yılından 1977 yılına kadar olan süreçte İstanbul Şehir Tiyatrosunda çalışmıştır. Bu zamanlarda 2 kez en iyi oyuncu olarak seçilen Dilek Türker, Almanya Goethe Enstitüsü’nden mezun olmuştur. Almanya, Hollanda, Türkiye ve İsviçre’de Sevdican isimli oyunu oynamıştır. 1990 senesinde Türkiye’ye dönmüş ve Tiyatro Ayna’yı kurmuş, 2005 senesinde ise Genel Sanat Yönetmenliğine başlamıştır. 1998 senesinde Kültür Bakanlığınca Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen 2011 senesinde 15. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Nisa Serezli Aşkıner Özel Ödülünü elde etmiştir.



Son Güncelleme: 04.02.2022 22:27
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Dilek TürkerOyuncu Dilek Türker
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