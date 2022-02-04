Oyuncu Dilek Türker kimdir? Dilek Türker nereli, kaç yaşında?

Dilek Türker kimdir?

Herkesin merak konusu olan’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Dilek Türker, 3 Şubat 1945 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. 1964 yılından 1977 yılına kadar olan süreçte İstanbul Şehir Tiyatrosunda çalışmıştır. Bu zamanlarda 2 kez en iyi oyuncu olarak seçilen Dilek Türker, Almanya Goethe Enstitüsü’nden mezun olmuştur. Almanya, Hollanda, Türkiye ve İsviçre’de Sevdican isimli oyunu oynamıştır. 1990 senesinde Türkiye’ye dönmüş ve Tiyatro Ayna’yı kurmuş, 2005 senesinde ise Genel Sanat Yönetmenliğine başlamıştır. 1998 senesinde Kültür Bakanlığınca Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen 2011 senesinde 15. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Nisa Serezli Aşkıner Özel Ödülünü elde etmiştir.