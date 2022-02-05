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Oyuncu Derya Şensoy kimdir? Derya Şensoy nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Derya Şensoy kimdir? Derya Şensoy nereli? Derya Şensoy kaç yaşında? Derya Şensoy evli mi? Derya Şensoy hangi dizilerde oynadı? Derya Şensoy hangi filmlerde rol aldı? Herkes oyuncu Derya Şensoy'un hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:18
Oyuncu Derya Şensoy kimdir? Derya Şensoy nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Derya Şensoy’un hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Derya Şensoy kimdir?

Derya Şensoy, 7 Şubat 1990 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. Aslen Samsun Çarşamba’lı olan Şensoy, Doksanlar dizisindeki Tuğba karakterini canlandırmasıyla herkesin beğenisini ve dikkatini üzerine çekmiştir. Doksanlar dizisinin ardından Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı, Hesapta Aşk, Deliormanlı, Çakallarla Dans 4, Vezir Parmağı adlı sinema ve dizilerde yer almıştır.  Derya Şensoy kendisi gibi oyuncu olan Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın kızıdır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:18
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