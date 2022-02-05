Oyuncu Derya Şensoy kimdir? Derya Şensoy nereli, kaç yaşında?

Derya Şensoy kimdir?

Herkesin merak konusu olan oyuncu’un hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Derya Şensoy, 7 Şubat 1990 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. Aslen Samsun Çarşamba’lı olan Şensoy, Doksanlar dizisindeki Tuğba karakterini canlandırmasıyla herkesin beğenisini ve dikkatini üzerine çekmiştir. Doksanlar dizisinin ardından Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı, Hesapta Aşk, Deliormanlı, Çakallarla Dans 4, Vezir Parmağı adlı sinema ve dizilerde yer almıştır. Derya Şensoy kendisi gibi oyuncu olan Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın kızıdır.