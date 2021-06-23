Oyuncu Deniz Özbay kimdir?

1977'de İzmit'te dünyaya gözlerini açmıştır. Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Sahne deneyimini 7 yaşında yaşayan oyuncu, 1991'de profesyonel olarak oyunculuğa başladı. Tiyatro gruplarında rol alan sanatçı, aktif olarak halen daha tiyatro sahnelerinde yerini korumaktadır.

Dublaj yeteneğinin olmasıyla birlikte dizi, film ve reklam da rol almıştır.

Drama eğitmenliği, oyun yazarlığı, tiyatroculuk gibi faaliyetlerin yanı sıra prodüksiyon eğitimleri vermeye devam ediyor.

Görme engellilere yönelik tiyatro faaliyetlerinin de yürütücüsüdür.

Çeşitli sunum projeleri ve ikna edici konuşma özellikleriyle birlikte ders veriyor.

Yer aldığı projeler;

Özel Aryay Kuruluşu

Emel Göksu Drama Atölyesi

Mikrop Ajansı

Kocaeli Meslek Kursları

Yıldız Teknik Üniversitesi İklimlendirme Vakfı

Gözder; Görme Engelliler Deneği

Rol aldıkları;

TRT Mühürlü Güller