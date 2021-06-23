İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Oyuncu Deniz Özbay kimdir?

Ekranların yetenekli ve başarılı oyuncusu Deniz Özbay, birçok alanda kendini yetiştirerek adından söz ettirmiştir. Tiyatro oyunculuğundan, diksiyon derslerine kadar alanlarda hüneri olan oyuncu bu zamana kadar çok kişi yetiştirmiştir. İşte tüm ayrıntılar..

23 Haziran 2021 Çarşamba 08:09
Oyuncu Deniz Özbay kimdir?
Takip Et:

1977'de İzmit'te dünyaya gözlerini açmıştır. Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Sahne deneyimini 7 yaşında yaşayan oyuncu, 1991'de profesyonel olarak oyunculuğa başladı. Tiyatro gruplarında rol alan sanatçı, aktif olarak halen daha tiyatro sahnelerinde yerini korumaktadır. 

Dublaj yeteneğinin olmasıyla birlikte dizi, film ve reklam da rol almıştır. 

Drama eğitmenliği, oyun yazarlığı, tiyatroculuk gibi faaliyetlerin yanı sıra prodüksiyon eğitimleri vermeye devam ediyor. 

Görme engellilere yönelik tiyatro faaliyetlerinin de yürütücüsüdür.

Çeşitli sunum projeleri ve ikna edici konuşma özellikleriyle birlikte ders veriyor. 

Yer aldığı projeler;

Özel Aryay Kuruluşu

Emel Göksu Drama Atölyesi

Mikrop Ajansı

Kocaeli Meslek Kursları

Yıldız Teknik Üniversitesi İklimlendirme Vakfı

Gözder; Görme Engelliler Deneği

Rol aldıkları;

TRT Mühürlü Güller

Hayat Bilgisi

Sonbahar

Büyük Buluşma

Şefkat Tepe

Tek Türkiye

Sıla

Yadigar

4N1K


Son Güncelleme: 23.06.2021 08:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OyuncuDeniz özbayDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kimdir? Hülya Darcan kimdir, kaç yaşında?
Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kimdir? Hülya Darcan kimdir, kaç yaşında?
Netflix'in yetişkinlere yönelik animasyon dizisi Paradise PD 3. sezonuyla ekranlara dönüyor!
Netflix'in yetişkinlere yönelik animasyon dizisi Paradise PD 3. sezonuyla ekranlara dönüyor!
Kadir Erence kimdir? EDHO Kemal kimdir?
Kadir Erence kimdir? EDHO Kemal kimdir?
Can Arpacı kimdir? Yakışıklı oyuncunun hayatı
Can Arpacı kimdir? Yakışıklı oyuncunun hayatı
Selena, Onur Koçyiğit kimdir?
Selena, Onur Koçyiğit kimdir?
Burak Uyanık kimdir? Burak Uyanık görev aldığı yapımlar
Burak Uyanık kimdir? Burak Uyanık görev aldığı yapımlar

Popüler Haberler

Oyuncu Deniz Özbay kimdir?
Bankaların emekli maaşı promosyon süresi ne kadardır? 2021 Emekli maaşı için promosyon veren bankalar listesi
KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2021 Haziran KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
23 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışında ne var?
23 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TRT 1 23 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
23 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışında neler var?
Show TV canlı yayın akışı 23 Haziran 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 23 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
23 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Hekimoğlu dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Gizem Erman Soysaldı nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası kimdir? Edip Saner kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Gönül Dağı dizisi Selami karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Eser Eyüpoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı Han karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Birkan Sokullu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TOKİ Engelli başvuruları şartları ve engelli vatandaşa satışlardaki kontenjan durumu
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 23 Haziran 2021 Çarşamba
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?
2021 Kaymakamlık 500 ve 800 TL ihtiyaç yardımı için kimler başvuruda bulunabilirler?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 23 Haziran 2021 Çarşamba
Bankaların 18.000 TL 60 Ay vadeli uygun faizli kredi kampanyası ve başvuru şartları
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.