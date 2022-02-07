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Oyuncu Demet Akbağ kimdir? Demet Akbağ nereli, kaç yaşında? Demet Akbağ hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu Demet Akbağ kimdir? Demet Akbağ nereli? Demet Akbağ kaç yaşında? Demet Akbağ evli mi? Demet Akbağ oyunculuk eğitimini nerede aldı? Demet Akbağ hangi dizilerde oynadı? Demet Akbağ hangi sinema filmlerinde rol aldı? Herkes tarafından merak konusu olan usta ve başarılı oyuncu Demet Akbağ'ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

07 Şubat 2022 Pazartesi 14:01
Oyuncu Demet Akbağ kimdir? Demet Akbağ nereli, kaç yaşında? Demet Akbağ hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan usta oyuncu Demet Akbağ’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Demet Akbağ kimdir?

23 Aralık 1959 tarihinden Denizli ilinde doğan usta oyuncu Demet Akbağ, aslen İstanbul’lu olan bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Dedesi ceza reisi olması sebebiyle Denizli’de doğan Akbağ’ın babası gazeteci ve bunun yanı sıra fotoğraf sanatçısı Oktay İybar’dır. Ailesi ile birlikte Demet Akbağ çocukluk yıllarında İstanbul’a taşınmıştır.

İlk amatör oyunculuk deneyimini Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan’ın Tiyatrosu’nda yaşayan Demet Akbağ, 19800’li yıllarda Kent Oyuncuları, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarında profesyonel olarak oyunculuk kariyerini devam ettirmiştir. Pek çok dizi ve sinema filminde rol alan Demet Akbağ, Ata Demirer ile Eyvah Eyvah filmiyle bununla beraber Niyazi Gül Dörtnala adlı sinema filminde başrol olarak sevenlerinin karşısına çıkmıştır. 18 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren Nadide Hayat adlı sinema filminin Nadide karakterini canlandırarak başrol olan Akbağ, 2017 yılında da Show TV ekranlarında yayınlanan Demet Akbağ ile Çok Aramızda adlı şaka programını sunmuştur.

Şimdiye kadar 3 evlilik yapan Demet Akbağ, ilk evliliğini 1981 yılında İskender Akbağ ile yapmış, 1984 yılında boşanmıştır. İkinci evliliğini ise Saim Arpa ile yapan Demet Akbağ, son evliliğini de 1999 yılında Zafer Çika ileyaparak bu evliliğinde Ali adında bir oğlu vardır.



Son Güncelleme: 07.02.2022 14:01
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