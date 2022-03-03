Oyuncu Cihan Şimşek kimdir? Cihan Şimşek nereli, kaç yaşında?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Cihan Şimşek’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Cihan Şimşek kimdir?

6 Ağustos 1993 tarihinde Almanya Bad Säckingen’de dünyaya gelen Cihan Şimşek, 2007 yılında Bez Bebek adlı dizide Selim karakterini canlandırarak ilk oyunculuğunu yapmıştır. Tam adı Turan Cihan Şimşek olan oyuncu, Krispiy Eti Cin ve Haribo markalarının reklamlarında oynamıştır. Cihan Şimşek şimdiye kadar, Bez Bebek, Herkese Merhabalar Hayat, Zil Çalınca, Beni Böyle Sev, Bir Yastıkta, Medcezir ve Hanım Köylü gibi dizilerde oyunculuk yapmıştır.