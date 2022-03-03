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Oyuncu Cihan Şimşek kimdir? Cihan Şimşek nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Cihan Şimşek kimdir? Cihan Şimşek nereli? Cihan Şimşek kaç yaşında? Cihan Şimşek evli mi? Cihan Şimşek eğitimini nerede aldı? Cihan Şimşek hangi dizilerde oynadı? Herkes yakışıklı oyuncu Cihan Şimşek'in hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor. İşte oyuncu Cihan Şimşek'in hayatına dair detaylar...

03 Mart 2022 Perşembe 02:10
Oyuncu Cihan Şimşek kimdir? Cihan Şimşek nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Cihan Şimşek’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Cihan Şimşek kimdir?

6 Ağustos 1993 tarihinde Almanya Bad Säckingen’de dünyaya gelen Cihan Şimşek, 2007 yılında Bez Bebek adlı dizide Selim karakterini canlandırarak ilk oyunculuğunu yapmıştır. Tam adı Turan Cihan Şimşek olan oyuncu, Krispiy Eti Cin ve Haribo markalarının reklamlarında oynamıştır. Cihan Şimşek şimdiye kadar, Bez Bebek, Herkese Merhabalar Hayat, Zil Çalınca, Beni Böyle Sev, Bir Yastıkta, Medcezir ve Hanım Köylü gibi dizilerde oyunculuk yapmıştır.

 



Son Güncelleme: 03.03.2022 02:10
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