Oyuncu Caner Alkaya kimdir? Caner Alkaya nereli, kaç yaşında? Caner Alkaya hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Caner Alkaya’nın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Caner Alkaya kimdir?

1 Ocak 1963 tarihinde Ankara ilinde dünyaya gelen oyuncu Caner Alkaya, 1987 yılında İstanbul’u Satıyorum adlı oyun ile profesyonel oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştır. Caner Alkaya BKM ile Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü, Bir Demet Tiyatro’da, Vizontele sinema filminde ve Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı oyunda rol almıştır. Son zamanlarda Show TV ekranlarında yayınlanan yeni dizi Tutar mı Tutar adlı dizinin Bakkal Gazi karakterini canlandıracaktır.