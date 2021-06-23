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Oyuncu Burcu Çoban kimdir? Burcu Çoban hakkında bilgiler

Birçok dizi ve filmlerde yer alan oyuncu Burcu Çoban’ın kim olduğunu merak eden izleyiciler yetenekli oyuncu hakkında araştırmalara koyuldu. Burcu Çoban kimdir? Burcu Çoban hakkında merak edilenler haberimizde

23 Haziran 2021 Çarşamba 14:07
Oyuncu Burcu Çoban kimdir? Burcu Çoban hakkında bilgiler
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Oynadığı sinema ve dizilerde başarısından söz ettiren ünlü oyuncu Burcu Çoban 1982 İstanbul doğumludur. 1,69 cm boya sahip oyuncu kilosu 65 kilodur. Yay burcu olan Çoban, oyunculuk hayatına Tümay Özokur Film Reklam ajansında sürdürmektedir. Eğitim hayatına İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünü okuyan oyuncu 2014 senesinde Tolga Coşkun ile Kuşadası’nda dünya evine girdi.


Burcu Çoban’ın yer aldığı yapımlar;

  • Filinta Bin Yılın Şafağında,
  • Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi,
  • Nizama Adanmış Ruhlar,
  • Emret Komutanım,
  • Beşinci Boyut,
  • İki Aile,
  • Aşka Sürgün,
  • Büyük Buluşma,
  •  Beşik Kertmesi,
  •  Aslı ile Kerem
  •  Çiçek Taksi
  •  Ömerçip

Son Güncelleme: 23.06.2021 14:07
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Burcu çobanOyuncu
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