Oyuncu Burcu Çoban kimdir? Burcu Çoban hakkında bilgiler

Oynadığı sinema ve dizilerde başarısından söz ettiren ünlü oyuncu Burcu Çoban 1982 İstanbul doğumludur. 1,69 cm boya sahip oyuncu kilosu 65 kilodur. Yay burcu olan Çoban, oyunculuk hayatına Tümay Özokur Film Reklam ajansında sürdürmektedir. Eğitim hayatına İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünü okuyan oyuncu 2014 senesinde Tolga Coşkun ile Kuşadası’nda dünya evine girdi.



Burcu Çoban’ın yer aldığı yapımlar;