Oyuncu Burakhan Yılmaz kimdir? Burakhan Yılmaz nereli, kaç yaşında? Burakhan Yılmaz hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan yakışıklı oyuncu Burakhan Yılmaz’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Burakhan Yılmaz kimdir?

1 Ocak 1995 tarihinde dünyaya gelen Burakhan Yılmaz, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu’dur. Boyu 1.83 cm, kilosu ise 80’dir. Şimdiye kadar oyunculuk kariyerinin yanı sıra pek çok tiyatro oyununda sahne alan Yılmaz, 2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan İncir Ağacı adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Öncelerde ise Ailem adlı diziye konuk oyuncu olarak katılmıştır. Burakhan Yılmaz 2015 yılında Morhipo, 2016 yılında Media Market ve 2017 yılında da Türk Telekom markalarının reklam filmlerinde yer almıştır. Oldukça iyi Karadeniz şivesine sahip olan Burakhan Yılmaz, Boks, Fitness, gitar ve bağlama ile ilgilenmektedir.

Burahkan Yılmaz’ın sahne aldığı tiyatrolar