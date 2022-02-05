Oyuncu Burak Serdar Şanal kimdir? Burak Serdar Şanal nereli, kaç yaşında? Burak Serdar Şanal hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Burak Serdar Şanal’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Burak Serdar Şanal kimdir?

28 Ağustos 1988 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelen Burak Serdar Şanal, lise eğitimini Ümraniye Lisesi’nde tamamladıktan sonra Maltepe Üniversitesi Drama Kulübünde oyunculuk eğitimi almıştır. Küçük Kadınlar dizisinde Koray, Peri Masalı dizisinde Murat, Bahar Dalları dizisinde Mert. Fox Tv’de yayına giren Dinle Sevgili dizisinde Tolon, Avrupa Avrupa dizisinde Can, Arka Sokaklar dizisinde Ceyhun, Yeşil Deniz adlı dizinin İsmail karakterini canlandırmıştır. 2015 yılından bu yana ATV kanalında yayınlanan Kızlar ve Anneleri yarışmasında sunuculuk yapan Burak Serdar Şanal’ın boyu 1.88 cm olmasının yanı sıra Burak Serdar Şanal baba tarafından Kastamonu’ludur. Yakışıklı oyuncu Burak Serdar Şanal, son olarak Fox TV kanalında yayınlanan Rüzgarın Kalbi adlı dizide Rüzgar karakterini canlandırmıştır. Şanal, Yeşil Deniz adlı dizinin oyuncusu olan Merve Akkaya ile nişanlıdır.