İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...

Oyuncu Bülent Çolak kimdir? Bülent Çolak nereli, kaç yaşında? Bülent Çolak hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu Bülent Çolak kimdir? Bülent Çolak nereli? Bülent Çolak kaç yaşında?Bülent Çolak evli mi? Bülent Çolak oyunculuk eğitimini nerede aldı? Bülent Çolak hangi dizilerde rol aldı? Bülent Çolak hangi filmlerde oynadı? Herkes tarafından merak konusu olan başarılı oyuncu Bülent Çolak'ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:10
Oyuncu Bülent Çolak kimdir? Bülent Çolak nereli, kaç yaşında? Bülent Çolak hangi projelerde yer aldı?
Takip Et:

Herkesin merak konusu olan oyuncu Bülent Çolak’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Bülent Çolak kimdir?

20 Eylül 1977 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelen oyuncu Bülent Çolak, ilk oyunculuk deneyimini Hoşça kal Yarın adlı filmin Hüseyin İnan karakteriyle yaşamıştır. Oyuncu Bülent Çolak’ın herkes tarafından tanınmasını sağlayan karakter ise Geniş Aile adlı dizinin Ulvi karakteri olmuştur. Gönül Yarası ve Joenjoy adlı filmlerin yanı sıra tiyatro oyunlarında da yer alan Bülent Çolak, Show TV ekranlarında yayınlanan Türk’ün Uzayla İmtihanı adlı dizideki Bilim Adamı Acar Dimdik karakterini de canlandırmıştır. 2015 yılında ATV kanalında yayınlanan Günebakan adlı dizide de rol alan Bülent Çolak, Sefa Öztürk ile dünya evine girmiştir. Bu evliliğinden okyanus adında bir oğlu vardır. Oyuncu Bülent Çolak dedesi aracılığıyla Makedonya Vişegrat göçmenidir.

 

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bülent ÇolakBülent Çolak KimdirGeniş Aile Ulvi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şevket Çoruh kimdir, kaç yaşında? Şevket Çoruh hakkında bilgiler
Şevket Çoruh kimdir, kaç yaşında? Şevket Çoruh hakkında bilgiler
Oyuncu Ebru Karanfilci kimdir? Ebru Karanfilci nereli, kaç yaşında? Ebru Karanfilci hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Ebru Karanfilci kimdir? Ebru Karanfilci nereli, kaç yaşında? Ebru Karanfilci hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Kerem Fırtına kimdir? Nerelidir? Kerem Fırtına nerede yaşıyor?
Oyuncu Kerem Fırtına kimdir? Nerelidir? Kerem Fırtına nerede yaşıyor?
Gökçe Yanardağ kimdir? Kaç yaşındadır? Rol aldığı dizi ve filmler
Gökçe Yanardağ kimdir? Kaç yaşındadır? Rol aldığı dizi ve filmler
Orçun İynemli kimdir? Nerelidir?
Orçun İynemli kimdir? Nerelidir?
Oyuncu Esra Kılıç kimdir? Nerelidir? Esra Kılıç nerede yaşıyor?
Oyuncu Esra Kılıç kimdir? Nerelidir? Esra Kılıç nerede yaşıyor?

Popüler Haberler

Şevket Çoruh kimdir, kaç yaşında? Şevket Çoruh hakkında bilgiler
Oyuncu Ebru Karanfilci kimdir? Ebru Karanfilci nereli, kaç yaşında? Ebru Karanfilci hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Kerem Fırtına kimdir? Nerelidir? Kerem Fırtına nerede yaşıyor?
Gökçe Yanardağ kimdir? Kaç yaşındadır? Rol aldığı dizi ve filmler
Orçun İynemli kimdir? Nerelidir?
Oyuncu Bülent Çolak kimdir? Bülent Çolak nereli, kaç yaşında? Bülent Çolak hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Esra Kılıç kimdir? Nerelidir? Esra Kılıç nerede yaşıyor?
Gönül Ülkü kimdir? Kaç yaşındadır? Kiminle evlidir? Gönül Ülkü hayatı
Sefa Zengin kimdir? Sefa Zengin görev aldığı dizi ve filmler
Yağız Atakan Savaş kimdir? Kaç yaşındadır? Yağız Atakan Savaş hayatı
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler ne kadar maaş alıyor?
Mekatronik Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekatronik Bakım Onarımcısı görevleri
Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun'a Ne Olacak?
2022 Bilirkişi nedir, ücretleri ne kadar?
Hangi ayda hangi sebze ve meyve var? 2021 yılı tarım takvimi belli oldu
Oyuncu Burak Aslan kimdir? Burak Aslan hakkında bilgiler
Emel Çetin kimdir? Nerelidir? Emel Çetin hangi projelerde yer almıştır?
Büşra Ayaydın kimdir? Kaç yaşındadır? Büşra Ayaydın hangi projelerde yer aldı?
Tarımsal sulama hibe desteği şartları
Oyuncu Hakan Bilgin kim?
Burak Temiz kimdir, kaç yaşında, nerelidir, hangi dizilerde oynadı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.