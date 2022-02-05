Oyuncu Bülent Çolak kimdir? Bülent Çolak nereli, kaç yaşında? Bülent Çolak hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Bülent Çolak’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Bülent Çolak kimdir?

20 Eylül 1977 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelen oyuncu Bülent Çolak, ilk oyunculuk deneyimini Hoşça kal Yarın adlı filmin Hüseyin İnan karakteriyle yaşamıştır. Oyuncu Bülent Çolak’ın herkes tarafından tanınmasını sağlayan karakter ise Geniş Aile adlı dizinin Ulvi karakteri olmuştur. Gönül Yarası ve Joenjoy adlı filmlerin yanı sıra tiyatro oyunlarında da yer alan Bülent Çolak, Show TV ekranlarında yayınlanan Türk’ün Uzayla İmtihanı adlı dizideki Bilim Adamı Acar Dimdik karakterini de canlandırmıştır. 2015 yılında ATV kanalında yayınlanan Günebakan adlı dizide de rol alan Bülent Çolak, Sefa Öztürk ile dünya evine girmiştir. Bu evliliğinden okyanus adında bir oğlu vardır. Oyuncu Bülent Çolak dedesi aracılığıyla Makedonya Vişegrat göçmenidir.