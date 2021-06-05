Oyuncu Bülent Çiftçi kimdir? Bülent Çiftçi nereli, kaç yaşında? Bülent Çiftçi hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Bülent Çiftçi’nin hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Bülent Çiftçi kimdir?

16 Mart 1971 tarihinde Ankara ilinde dünyaya gelen Bülent Çiftçi, geçmişten bu yana pek çok tiyatroda çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan ve aynı zamanda dizilerde de oynayan Bülent Çiftçi, Ankara Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yapmaktadır. 2016 yılında Mezarcı adlı sinema filminde Numan karakterini canlandıran Bülent Çiftçi, son olarak Star TV kanalında yayınlanan Seni Sevdim Bir Kere adlı dizinin Cengiz karakterini canlandırmıştır.

Bülent Çiftçi hangi dizilerde rol aldı?

2006 – Arka Sokaklar

2007 – Şölen (Avukat Cemal)

2008 – 2015 – Unutma Beni (Arif)

2010 – Akasya Durağı

2010 – 2012 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Güngör)

2011 – Beni Affet

2011 – Deniz Yıldızı

2011 – Hayata Beş Kala (İsmet)

2019 – Sevdim Seni Bir Kere (Cengiz)

Bülent Çiftçi hangi tiyatro oyunlarında oynadı?