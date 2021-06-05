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Oyuncu Bülent Çiftçi kimdir? Bülent Çiftçi nereli, kaç yaşında? Bülent Çiftçi hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu,tiyatrocu Bülent Çiftçi kimdir? Bülent Çiftçi nereli? Bülent Çiftçi kaç yaşında? Bülent Çiftçi oyunculuk eğitimini nerede aldı? Bülent Çiftçi hangi dizilerde oynadı? Bülent Çiftçi hangi tiyatro oyunlarında rol aldı? Herkes tarafından merak konusu olan oyuncu ve tiyatrocu Bülent Çiftçi'nin hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

05 Haziran 2021 Cumartesi 15:23
Oyuncu Bülent Çiftçi kimdir? Bülent Çiftçi nereli, kaç yaşında? Bülent Çiftçi hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Bülent Çiftçi’nin hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Bülent Çiftçi kimdir?

16 Mart 1971 tarihinde Ankara ilinde dünyaya gelen Bülent Çiftçi, geçmişten bu yana pek çok tiyatroda çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan ve aynı zamanda dizilerde de oynayan Bülent Çiftçi, Ankara Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yapmaktadır. 2016 yılında Mezarcı adlı sinema filminde Numan karakterini canlandıran Bülent Çiftçi, son olarak Star TV kanalında yayınlanan Seni Sevdim Bir Kere adlı dizinin Cengiz karakterini canlandırmıştır.

Bülent Çiftçi hangi dizilerde rol aldı?

  • 2006 – Arka Sokaklar
  • 2007 – Şölen (Avukat Cemal)
  • 2008 – 2015 – Unutma Beni (Arif)
  • 2010 – Akasya Durağı
  • 2010 – 2012 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Güngör)
  • 2011 – Beni Affet
  • 2011 – Deniz Yıldızı
  • 2011 – Hayata Beş Kala (İsmet)
  • 2019 – Sevdim Seni Bir Kere (Cengiz)

Bülent Çiftçi hangi tiyatro oyunlarında oynadı?

  • Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe
  • Resimli Osmanlı Tarihi
  • Rüzgarla Yarışan Tay
  • Andorra
  • Şıpsevdi
  • Şair Baba ve Damdakiler
  • Satıcının Ölümü
  • Mutlu Son
  • İstanbul Efendisi
  • Üç Şehzade
  • Kara Kedi Geçti
  • Kuvayi Milliye
  • Sevdalı Bulut
  • Venedik Taciri
  • Bununu Kaybeden Palyaço
  • Doğ Güneşim Doğ
  • Ana
  • Pir Sultan Abdal
  • Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti
  • Hepsi Hikaye (Yönetmen)
  • 2004 – Romeo ile Juliet (II. Uşak)
  • 2012 – Venedik Taciri (Graziano)
  • 2016 – Felatun Bey ile Rakım Efendi (Oyuncu)
  • 2018 – Oyun Odası / Ramazan (Yönetmen Yardımcısı)
  • 2019 – Lüküs Hayat (İsmail)

Son Güncelleme: 05.06.2021 15:23
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