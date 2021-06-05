Oyuncu Bülent Çiftçi kimdir? Bülent Çiftçi nereli, kaç yaşında? Bülent Çiftçi hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Bülent Çiftçi’nin hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.
Bülent Çiftçi kimdir?
Bülent Çiftçi hangi dizilerde rol aldı?
- 2006 – Arka Sokaklar
- 2007 – Şölen (Avukat Cemal)
- 2008 – 2015 – Unutma Beni (Arif)
- 2010 – Akasya Durağı
- 2010 – 2012 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Güngör)
- 2011 – Beni Affet
- 2011 – Deniz Yıldızı
- 2011 – Hayata Beş Kala (İsmet)
- 2019 – Sevdim Seni Bir Kere (Cengiz)
Bülent Çiftçi hangi tiyatro oyunlarında oynadı?
- Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe
- Resimli Osmanlı Tarihi
- Rüzgarla Yarışan Tay
- Andorra
- Şıpsevdi
- Şair Baba ve Damdakiler
- Satıcının Ölümü
- Mutlu Son
- İstanbul Efendisi
- Üç Şehzade
- Kara Kedi Geçti
- Kuvayi Milliye
- Sevdalı Bulut
- Venedik Taciri
- Bununu Kaybeden Palyaço
- Doğ Güneşim Doğ
- Ana
- Pir Sultan Abdal
- Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti
- Hepsi Hikaye (Yönetmen)
- 2004 – Romeo ile Juliet (II. Uşak)
- 2012 – Venedik Taciri (Graziano)
- 2016 – Felatun Bey ile Rakım Efendi (Oyuncu)
- 2018 – Oyun Odası / Ramazan (Yönetmen Yardımcısı)
- 2019 – Lüküs Hayat (İsmail)
Son Güncelleme: 05.06.2021 15:23