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Oyuncu Beste Kanar kimdir? Beste Kanar nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Beste Kanar kimdir? Beste Kanar nereli? Beste Kanar kaç yaşında? Beste Kanar evli mi? Beste Kanar hangi dizilerde oynadı? Beste Kanar nerede eğitim aldı? Herkes oyuncu Beste Kanar'ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor. İşte güzel oyuncu Beste Kanar'ın hayatına dair detaylar...

03 Mart 2022 Perşembe 06:23
Oyuncu Beste Kanar kimdir? Beste Kanar nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Beste Kanar’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Beste Kanar kimdir?

1 Ocak 1991 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelen Beste Kanar, eğitimini Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde tamamlamasının ardından, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya katılarak 4. Soruda yarışmadan elenmiştir. Bu yarışmanın ardından Star TV ekranlarında yayınlanan Hanım Köylü adlı dizide ilk defa oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Bu dizinin ardından herkes tarafından sevilen gençlik dizisi Hayat Bazen Tatlıdır dizinde rol alan güzel oyuncu, 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Meryem adlı dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Bu dizide ise Naz adlı karaktere hayat vermiştir.

 



Son Güncelleme: 03.03.2022 06:23
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