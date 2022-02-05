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Oyuncu Bedia Ener kimdir? Bedia Ener nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Bedia Ener kimdir? Bedia Ener nereli? Bedia Ener kaç yaşında? Bedia Ener evli mi? Bedia Ener hangi dizilerde rol aldı? Herkes oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Bedia Ener'in hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor. İşte Bedia Ener'in hayatına dair detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:15
Oyuncu Bedia Ener kimdir? Bedia Ener nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Bedia Ener’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Bedia Ener kimdir?

Bedia Ener, 15 Haziran 1954 tarihinde Uşak ilinde dünyaya gelmiştir. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan ünlü isim, özellikle Harry Poter filmlerindeki Profesör McGonagall’ın seslendirmesi ile herkesin aklında yer edinmiştir. 1968 yılında Bakırköy Halkevi’nde oyunculuk hayatına ilk adımı atarak, 1970 yılında Şehir Tiyatroları kadrosunda yer almıştır. Yeni sezonda Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Çifte Saadet dizisinde Hüsniye karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:15
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