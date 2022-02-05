Oyuncu Bedia Ener kimdir? Bedia Ener nereli, kaç yaşında?

Bedia Ener kimdir?

Herkesin merak konusu olan’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Bedia Ener, 15 Haziran 1954 tarihinde Uşak ilinde dünyaya gelmiştir. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan ünlü isim, özellikle Harry Poter filmlerindeki Profesör McGonagall’ın seslendirmesi ile herkesin aklında yer edinmiştir. 1968 yılında Bakırköy Halkevi’nde oyunculuk hayatına ilk adımı atarak, 1970 yılında Şehir Tiyatroları kadrosunda yer almıştır. Yeni sezonda Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Çifte Saadet dizisinde Hüsniye karakterine hayat vermektedir.