Oyuncu Bayram Barış Kesen kimdir? Bayram Barış Kesen nereli, kaç yaşında? Bayram Barış Kesen hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Bayram Barış Kesen’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Bayram Barış Kesen kimdir?

Öncelerde Gülperi adlı dizinin Kudret karakterine hayat veren Kesen, 2013 yılında ise Karagül adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Dizilerin yanı sıra sinema dünyasında da çalışmalar yapan Barış Kesen, en son 2019 yılında Musabbar adlı sinema filminde Sinan karakterine hayat vermiştir. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra pek çok şirketin reklam ve katalog çekimlerinde çalışmalar yapan yakışıklı oyuncu, Servet Aksoy’dan oyunculuk eğitimi almıştır.