Oyuncu Ayşegül Çaylı kimdir? Ayşegül Çaylı nereli, kaç yaşında?

Ayşegül Çaylı kimdir?

Herkesin merak konusu olan oyuncu’nın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Ayşegül Çaylı, 2011 yılında Ankara Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünden mezun olmasının ardından ilk kez kamera karşısına 2008 yılında Unutma Beni adlı dizide Gizem karakterini canlandırarak geçmiştir. 2014 yılında ise Cafe Crown reklam filminde yer alan Ayşegül Çaylı yeni sezonda Fox TV kanalında yayın hayatına başlayacak olan Kördüğüm adlı dizide yer almaktadır. İleri seviyede İngilizce diline hakim olan Ayşegül Çaylı’nın boyu 1.62 cm’dir.