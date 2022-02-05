Oyuncu Alper Köymen kimdir? Alper Köymen nereli, kaç yaşında?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Alper Köymen’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Alper Köymen kimdir?

11 Kasım 1994 tarihinde dünyaya gelen Alper Köymen, Seddülbahir 32 Saat’de bir askeri oynamış, Güneşi Beklerken ve 2014 yapımı film olan Darbe adlı filmde rol almıştır. Alper Köymen yeni zamanda TRT 1 ekranlarında yayına girecek olanadlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alacaktır. Alper Köymen, Nalan Yıldırım Cast Ajansa bağlı olarak oyunculuk kariyerini devam ettirmektedir.