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Oyuncu Almina Kahraman kimdir? Almina Kahraman nereli, kaç yaşında? Almina Kahraman hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu Almina Kahraman kimdir? Almina Kahraman nereli? Almina Kahraman kaç yaşında? Almina Kahraman hangi dizilerde rol aldı? Herkes tarafından merak konusu olan çocuk oyuncu Almina Kahraman'ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

14 Haziran 2021 Pazartesi 21:03
Oyuncu Almina Kahraman kimdir? Almina Kahraman nereli, kaç yaşında? Almina Kahraman hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan çocuk oyuncu Almina Kahraman’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Almina Kahraman kimdir?

1 Ocak 2012 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelen çocuk oyuncu Almina Kahraman, şimdiye kadar pek çok reklam ve ünlü markanın katalog çekimlerinde yer almıştır. Almina Kahraman’ın göz rengi kahverengi, saç rengi kumral, boyu 1.23 cm, kilosu ise 20’dir. 2019 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun adlı dizinin Defne Uğur karakterine hayat vermiştir. Bu diziyle ilk kez kamera karşısına geçen Kahraman, oyunculuk kariyerine devam etmektedir.

 


Son Güncelleme: 14.06.2021 21:03
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